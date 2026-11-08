新华网 2026-11-08 11:22:00

萨那消息：也门胡塞武装7日称，该组织使用弹道导弹、巡航导弹和无人机，对沙特阿拉伯石油设施、国际机场以及也门境内受沙特支持的军事阵地实施6次军事打击，造成沙特军人伤亡。

萨那消息：也门胡塞武装7日称，该组织使用弹道导弹、巡航导弹和无人机，对沙特阿拉伯石油设施、国际机场以及也门境内受沙特支持的军事阵地实施6次军事打击，造成沙特军人伤亡。

胡塞武装军事发言人叶海亚·萨雷亚当天通过该组织控制的马西拉电视台发表声明说，首次行动袭击了沙特首都利雅得的哈立德国王国际机场，以及位于该市、隶属沙特阿美石油公司的储油罐和蒸馏塔。

萨雷亚说，其余几次行动还分别袭击了位于利雅得以东胡赖斯地区的沙特阿美石油公司设施、沙特中部达瓦迪米地区的8号石油泵站、沙特南部奈季兰一处营地内的沙特军队集结地，以及在也门北部焦夫省、东北部马里卜省集结的受沙特支持的也门政府军。

萨雷亚表示，上述行动是对沙特先前对也门境内袭击的报复，包括7日早些时候也门萨那省贝尼·胡谢什地区居民区遭袭、6日塔伊兹省塔伊兹省瓦齐耶地区的哈达拉市场遭袭。

近期，沙特与胡塞武装互袭力度增强。与此同时，胡塞武装与沙特支持的也门政府军在多条战线的交火也日趋激烈。

来 源：新华网

原标题： 也门胡塞武装称袭击沙特石油设施及其支持的军事目标

记者 尹炣

本文转自：温州新闻网 66wz.com