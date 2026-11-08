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前三季度，超800万人次接受补贴性培训

人民网－人民日报 2026-11-08 11:24:26
记者日前从人力资源社会保障部获悉：今年以来，我国分行业领域开展大规模职业技能培训，前三季度开展补贴性培训超800万人次。

　　记者日前从人力资源社会保障部获悉：今年以来，我国分行业领域开展大规模职业技能培训，前三季度开展补贴性培训超800万人次。

　　据介绍，人力资源社会保障部门全面实施“技能照亮前程”培训行动，全面推行产教评、订单式、项目制等培训模式，协同有关部门分行业领域开展大规模职业技能培训。截至9月底，各地培育建设379个产教评技能生态链，涉及企业3190家，带动培训28万人次。

　　人力资源社会保障部将深入贯彻《实施就业优先战略“十五五”规划》，全面落实《关于适应人工智能技术发展助力构建就业友好型发展方式的意见》，引导各地普遍开展人工智能领域技术技能培训，充分挖掘生产性服务业和生活性服务业就业潜力，加力促进重点群体就业。

来　源：人民网－人民日报

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记者 邱超奕

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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