新华社 2026-11-08 11:25:58

中国古典文明研究院6日在雅典举行的2026年度年会暨考古成果发布仪式上宣布，中国在希腊开展的首个联合考古项目——安杰洛卡斯特洛遗址联合考古项目取得阶段性进展。

中国古典文明研究院6日在雅典举行的2026年度年会暨考古成果发布仪式上宣布，中国在希腊开展的首个联合考古项目——安杰洛卡斯特洛遗址联合考古项目取得阶段性进展。

中国古典文明研究院院长李新伟介绍，安杰洛卡斯特洛遗址位于希腊西部埃托利亚地区，是研究希腊化时期城市发展和社会生活的重要遗址。该项目由中希双方合作开展，2026年5月正式启动田野发掘工作。

中国社会科学院考古研究所书记梅忠堂在视频致辞中说，在中国古典文明研究院统筹下，中国社会科学院考古研究所组建联合考古队，与希腊专家学者共同开展考古工作。目前，本年度田野工作已顺利结束，项目进入室内资料整理、文物保护和多学科研究阶段。

希腊埃托利亚—阿卡纳尼亚与莱夫卡斯古物管理局局长福蒂妮·萨兰蒂表示，希腊方面计划与中国开展为期5年的联合考古合作，综合运用地球物理勘探、区域调查和考古发掘等方法，研究安杰洛卡斯特洛遗址的城市布局及其历史发展。

她说，2026年度田野发掘主要在遗址东南部的南、北两个区域进行。考古人员发现了道路、建筑遗迹、庭院及其他建筑构件，并通过数字化记录和多学科研究，对遗址的空间结构和建筑特征进行了初步分析，同时发现了数量可观的文物。

希腊文化部文化事务秘书长奥林匹娅·维卡图在致辞中高度评价项目合作进展。她指出希中两国学者通过该项目开展合作，充分体现了相互交流、运用跨学科研究方法以及推动考古领域创新协作的重要意义。

发布仪式期间，中希双方专家学者还围绕安杰洛卡斯特洛遗址的历史背景、古城大型建筑景观、地球物理勘探以及2026年度发掘区域的建筑记录等议题进行了交流。

在中希两国政府支持下，中国古典文明研究院于2024年11月正式成立，旨在推动中国学界深入研究希腊各历史时期的文明以及世界其他文明。该研究院是在希腊设立的第一所来自亚洲国家的古典文明研究机构。

来 源：新华社

原标题： 中国在希腊首个联合考古项目取得阶段性进展

记者 陈刚 刘白云

本文转自：温州新闻网 66wz.com