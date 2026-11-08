日媒：日本新版防卫战略或强化“持续作战能力”
新华网 2026-11-08 11:37:08
日本共同社7日援引相关人士消息称，日本政府正考虑在拟于年底修订的《国家防卫战略》中，明确写入强化“持续作战能力”的内容。相关动向在日本政府内外引发担忧。
日本共同社7日援引相关人士消息称，日本政府正考虑在拟于年底修订的《国家防卫战略》中，明确写入强化“持续作战能力”的内容。相关动向在日本政府内外引发担忧。
报道称，日本防卫省曾表示，确保和维持足以应对长期战争的“持续作战能力”已成为一项课题，有必要在和平时期储备相关军事物资，同时建立开战后的增产机制。
报道还称，预计新版《国家防卫战略》将扩大日本政府对防卫产业的参与力度，包括向防卫产业注资、由政府持有重要武器装备生产工厂等。
报道同时指出，围绕是否明确写入“持续作战能力”这一表述，日本政府内部存在不同意见。有人担忧，这可能使外界认为日本政府正以战争为前提制定安保政策。
近期，日本政府持续强化所谓“防卫力量”、扩大军备的动向引发日本国内广泛担忧与反对。日本多地爆发民众抗议活动。抗议者呼吁日本政府停止军事扩张，避免进一步加剧地区紧张局势。
来 源：新华网
原标题： 日媒：日本新版防卫战略或强化“持续作战能力”
记者 李子越 陈泽安
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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