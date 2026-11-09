温州新闻界庆祝第27个中国记者节 感悟新闻初心 凝聚奋进力量

温州晚报 2026-11-09 08:05:00

今年11月8日是第27个中国记者节。11月6日，温州市新闻界庆祝第27个中国记者节活动在温州市新闻传媒中心举行。省委常委、市委书记张振丰作出批示，向全市广大新闻工作者致以节日问候、寄予殷切期望。

温州网讯 今年11月8日是第27个中国记者节。11月6日，温州市新闻界庆祝第27个中国记者节活动在温州市新闻传媒中心举行。省委常委、市委书记张振丰作出批示，向全市广大新闻工作者致以节日问候、寄予殷切期望。

张振丰在批示中指出，过去一年，全市新闻工作者围绕中心、服务大局，用笔墨和镜头见证了温州迈上“万亿之城”的历史性跨越，推出了一批有见地、有情怀、有厚度的新闻报道，为温州高质量发展促共富唱响了主旋律、营造了好氛围。迈向新征程，希望全市广大新闻工作者坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十届五中全会精神，始终坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向，聚焦落实市委“1361”思路举措，主动适应舆论生态和传播格局的深刻变化，深化主流媒体系统性变革，讲好温州故事、放大温州声音，持续提升新闻舆论的传播力、引导力、影响力、公信力，为温州做强“一圈一极一中心”贡献新闻战线的更大力量。

一年来，全市新闻工作者紧扣中心大局，围绕创新温州建设、新一轮“强城行动”、改革开放、共同富裕、文化强市建设、基层治理、防汛防台等重大任务，聚焦全市重大活动，精心策划开展主题宣传，推出一批形式多样、传播有力的新闻作品。市新闻传媒中心在全省地市级媒体中率先实现GEO产品化、服务化，建成全国地市级媒体首个微短剧播出平台“白鹿剧场”；“温度新闻”下载量突破430万；全年380多条反映温州改革发展的报道亮相央视，2件作品获中国广播电视大奖，1部纪录片入围第33届中国电视金鹰奖。瑞安、永嘉等县级融媒体中心3件作品获第36届中国新闻奖。

市委常委、宣传部部长王彩莲出席活动并致辞，勉励全市广大新闻工作者要洞悉舆论生态之变，顺应传播格局之变，驾驭技术迭代之变，以改革释放活力、以匠心打造精品、以创新抢占赛道，培育具有党媒特色的文化新质生产力，坚守初心站稳立场、增强“四力”锤炼作风、善用技术赋能传播，淬炼勇立潮头的硬实力。

活动邀请来自我市各新闻单位一线采编人员、老新闻工作者、中央和省级媒体驻温机构负责人、市记协负责人等代表共聚一堂，重温职业初心，凝聚奋进力量，共同庆祝属于自己的节日。

来 源：温州晚报

原标题： 我市新闻界庆祝第27个中国记者节 感悟新闻初心 凝聚奋进力量

温州日报记者 黄荣杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com