温州日报 2026-11-09 08:52:00

日前，记者从市城发集团获悉，全市首个采取“以旧换新”方式实施有机更新的渔械新村项目实现100%签约、全部腾空。为温州老城存量片区连片盘活提供了可复制、可推广的改造样本。

温州网讯 日前，记者从市城发集团获悉，全市首个采取“以旧换新”方式实施有机更新的渔械新村项目实现100%签约、全部腾空。为温州老城存量片区连片盘活提供了可复制、可推广的改造样本。

渔械新村老旧房“以旧换新”项目由鹿城区滨江街道联合市城发集团联动实施。这些房屋建成于上世纪70年代，普遍为多孔板结构，墙体斑驳、楼道逼仄，9幢老楼连成一片，每逢台风汛期防汛防台压力极大。“一下暴雨就满水。”住户张先生直言道。更棘手的是，这里近八成家庭靠养老金生活，原住民多为原机械厂退休职工——房子要换、钱要补、人要心安，三道难题叠在一起，是老城旧房治理亟须解决的问题。

面对结构风险突出、原地微改难以根治的成片老旧房，鹿城区没有简单套用“绣花式”微改造路径，而是将置换拆除纳入城市有机更新框架：用“以旧换新”替代传统征地拆迁，用居民自愿签约替代行政征收，以“国企收旧、外迁安居”取代大拆大建式开发，走出一条大片区老旧房更新治理新路。

方向定了，怎么让243户都点头？滨江街道联合城发集团抽调精干力量组建工作专班，下设10个工作小组，昼夜加班、挂图作战。资金上，落实专项资金，评估、补偿、置换各环节闭环运行；房源上，梳理30个地块474套匹配房源，协调物业开放实地看房；过渡上，统筹100多套周转房，优先保障困难家庭和低收入群体，做到“应安尽安、应转快转”。工作组走进居民家中讲政策、算细账、解心结，把思想工作做到家门口、心坎上，实现100%签约、全面腾空，零信访、零诉讼。

城市更新，核心是让群众住上“好房子”。鹿城将安居的选择权完完整整交给居民：换不换、换哪套，全部由居民自主决定。旧房按市场评估价，叠加按期签约奖励、搬迁补助等形成置换权益；居民在统筹房源库内自主选购，旧房与新房等值抵价、差额按分段优惠结清，让普通家庭“补得起、换得成、住得好”。

“新房都已经装修好了，等通风几个月就住进去了。我们年纪大了，还是住电梯房落实。”原住渔械新村九幢的全老伯提起新房格外开心。他是小区里第一户签约的户主，置换到了怡河佳苑一套91.15平方米的住房。

据悉，城发集团在选房环节全程坚持“明规则”，以幢为单位分批次组织专场竞价选房，实行“一房一价、价高者得”，过程全程留痕、结果公开可查。居民各取所需，或看重地段、或青睐楼层、或关注学区，小面积旧房换大面积电梯房的场景处处可见。截至目前，项目已组织10场竞价选房，完成新房置换206套、盘活国有存量房源价值2.44亿元。

市城发集团有关负责人告诉记者，渔械新村100%签约依托属地政府的全力支持，同时验证了“自愿置换+存量盘活+片区统筹更新”模式的可行性和惠民性，走出了一条盘活存量安置房、实现城市更新的可复制路子。腾清后土地直接服务于滨江商务区开发建设，用于优化城市道路网、新建住宅和学校配套等，形成“安居—盘活—提质”的闭环。

来 源：温州日报

原标题： 全市首个“以旧换新”改造大片区100%签约 鹿城渔械新村老住户圆了新居梦

记者 张晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com