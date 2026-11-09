温州日报 2026-11-09 08:54:13

“状元岙港区紧邻瓯江口，一旦发生危化品入海，将直接威胁近海生态。”出于这份考量，近日，集装箱危化品泄漏暨海上溢油应急演习在此拉开帷幕。

温州网讯 “相关情况已收悉，请‘XX5’轮船长尽快组织船上人员疏散，注意现场安全。”风声掠过状元岙码头，伴随着对讲机沙沙的底噪，海事执法人员的指令顺着电波直达船上。

不远处的海面上，集装箱船“XX5”轮正在模拟一场预设的险情——船舶行至状元岙港务公司9号泊位，准备靠泊卸货。风浪颠簸之间，编号为CHMU1234567的集装箱内，一罐30升装的UN3082污染危害性货物破损泄漏。白烟顺着箱体缝隙缓缓涌出，“危机”一触即发。

“状元岙港区紧邻瓯江口，一旦发生危化品入海，将直接威胁近海生态。”出于这份考量，近日，集装箱危化品泄漏暨海上溢油应急演习在此拉开帷幕。

险情发生后，事故船第一时间停止卸货作业，有序组织现场人员疏散避险，并向温州海事局上报。与此同时，无人机从码头次第升空，直奔事故船上方，排查泄漏集装箱的位置及数量，四足机器狗也出现在码头，沿着泊位来回巡查。随着一线侦察数据传回，参与演习的工作人员也通过集装箱作业系统调取周边集装箱货物明细，快速摸清了泄漏箱周围堆存情况。

在专家指导下，船方人员穿戴好全密闭防化服和正压式空气呼吸器、手持气体检测仪，对泄漏集装箱开展堵漏作业。破损罐体的裂口处，危化品正在外渗。船方人员将裂口封堵住后，又用吸附棉覆盖箱底漏液，待液体被充分吸附，再将其铲进塑料化工桶里。

海面上也在同步动作。专业清污船抵达事故水域，橙黄色的围油栏在“XX5”轮周围逐段铺开，并在起伏的涌浪里缓缓合拢，织起一道浮动屏障，阻断危化品向开阔海域扩散。“围油栏依靠浮体提供浮力，垂下的裙体沉入水下，兜住海面污染物，将泄漏物圈定在有限水域内，避免污染持续蔓延，”现场解说的声音透过海风传来，“多段拼接布设完成后，便可联动收油机、吸油毡，开展后续回收清污作业。”

消防拖带一体船也在附近水域定点值守，时刻紧盯船舶状态，戒备船体漂移、次生火情等衍生风险；海巡艇往来巡弋，划定警戒水域，疏导通航，稳住整片水面秩序。待到集装箱内危化品泄漏风险可控，吊机缓缓起钩，将装有泄漏罐体的集装箱平运至码头应急泄漏处置专用集装箱处暂存。

“演习不是走流程，是把纸上预案放到现实的风浪里打磨。”温州海事局相关工作人员表示，此次演习全面检验了港区危化品泄漏应急预案的实操性，从箱内堵漏、残液收容，到海上围控、水域警戒各环节一气联动，同时验证了无人机、四足机器狗智慧应急装备在高危场景下的应用效能。

来 源：温州日报

原标题： 状元岙港区危化品泄漏？演习！

记者 潘培期 通讯员 郑元茹

本文转自：温州新闻网 66wz.com