“微笑联盟”计划明年推动阿坝“协力医院”建设

温州日报 2026-11-09 08:55:49

“假如上天疏忽，请让我们还你微笑。”这句温暖的承诺，陪伴世界温州人微笑联盟（以下简称“微笑联盟”）走过了17年。从一台台公益手术，到一次次跨越地域的医疗守护，“微笑联盟”始终希望让更多唇腭裂患儿重新绽放笑容。如今，这份守护还将延伸到阿坝。

温州网讯 “假如上天疏忽，请让我们还你微笑。”这句温暖的承诺，陪伴世界温州人微笑联盟（以下简称“微笑联盟”）走过了17年。从一台台公益手术，到一次次跨越地域的医疗守护，“微笑联盟”始终希望让更多唇腭裂患儿重新绽放笑容。如今，这份守护还将延伸到阿坝。

11月6日，世界温州人微笑联盟召开2026年度工作会议，总结过去一年的公益救助工作，并部署2027年重点任务。会上，推动与阿坝藏族羌族自治州人民医院建立“协力医院”合作关系被列为下一阶段的重要工作方向。联盟计划将温州积累的唇腭裂诊疗经验和公益救助模式带到阿坝，通过医疗协作、人才培养和技术支持，让更多当地患儿获得及时、持续的医疗帮助。

一个孩子的笑容，让牵挂延续

为什么要在阿坝推动建立“协力医院”？阿坝藏族羌族自治州人民医院业务副院长蒲光军，至今仍记得2019年“微笑联盟”医疗团队来到阿坝州人民医院开展公益医疗时的情景。

温州团队展现出的专业能力，以及医护人员和志愿者对患儿细致周到的照顾，给他留下了深刻印象。而当时遇到的一对藏族父子，更让他记挂至今。

那时，一位患有唇腭裂的藏族父亲，带着四五岁的儿子来到医院，孩子也患有唇腭裂。因为自己曾经经历过这一疾病带来的种种不便，父亲不希望儿子再走自己的老路。此前，孩子因为外貌受到嘲笑，不愿出门，也不愿和其他小朋友一起玩。得知孩子有机会接受免费手术，父亲十分高兴，带着孩子来求助。

此后，孩子陆续在“微笑联盟”接受了唇裂修复、腭裂修复和牙槽骨手术等序列治疗。2024年，蒲光军在阿坝州人民医院再次遇到这位父亲。聊起孩子的近况，父亲告诉他，孩子已经上学住校，周末回家时很开心，返校时也总是兴高采烈，性格比以前开朗了许多。

从曾经不愿走出家门，到如今期待校园生活，孩子的变化让蒲光军深受触动。一次公益救助，改变的不只是孩子的面容，更让他有了走近同伴、融入生活的勇气。这个孩子的成长，也让蒲光军更加期待温州与阿坝能够建立稳定、长久的合作，让更多有需要的孩子获得改变人生的机会。

把温州经验带到阿坝，让医疗支持留在当地

2027年，“微笑联盟”计划推动与阿坝藏族羌族自治州人民医院建立“协力医院”合作关系。不同于一次性的义诊或集中手术，这项计划更着眼于长效协作，希望通过医疗资源共享和专业人才培养，逐步提升当地唇腭裂患儿的筛查、诊疗和转诊能力。

根据计划，双方将围绕患儿筛查、术前评估、转诊对接等环节开展合作；分阶段选派阿坝州人民医院医务人员赴温州医科大学附属口腔医院学习，并通过技术指导、远程会诊等方式，为当地医务人员提供持续支持。

阿坝州地处川甘青接合部，地域广阔，部分患儿前往外地就医并不容易。建立稳定的医疗协作关系，有助于让患儿更早获得筛查和专业评估，让需要进一步治疗的孩子能够顺畅转诊。同时，通过人员培训和技术交流，逐步提升当地医疗团队的专业能力，让更多诊疗经验留在当地，推动公益救助从集中帮扶向持续服务延伸。

这样的合作，也延续着“微笑联盟”17年来的发展路径。

早期，温州团队与美国“微笑联盟”医疗团队合作开展集中救治，并在合作过程中学习先进技术、培养本土医疗力量。经过持续的交流学习和人才培养，温州逐步成长起一支能够独立开展公益救治的专业队伍。从最初的合作救治，到如今形成持续开展公益医疗的能力，17年来积累的不仅是诊疗技术和经验，更是一套不断完善的公益救助模式。

今年11月11日，“微笑联盟”将迎来成立17周年。站在新的起点上，联盟希望把这份成熟的经验带到阿坝，让公益医疗的温暖惠及更多偏远地区的家庭。

从医疗救治到成长陪伴 守护仍在继续

过去一年，“微笑联盟”的公益救助工作持续推进。截至今年10月，联盟登记唇腭裂患者67例，完成手术救助50例，募集爱心捐款66.5万元。

医疗救治之外，联盟也将关怀延伸至患儿术后的心理成长和社会融入。今年，联盟联合温州大学举办第十四期唇腭裂儿童心理辅导夏令营，20名藏区及省内外患儿参加；“微笑同行·我在温州有个家”项目通过学校和爱心家庭结对，为孩子们提供陪伴与关怀。温州医科大学附属口腔医院“乐伢派”志愿服务队还深入四川壤塘，开展术后随访、校园口腔筛查和健康科普等活动。

从手术救治到术后随访，从心理辅导到爱心结对，“微笑联盟”正逐步构建覆盖医疗、康复与成长陪伴的公益救助体系。

2027年，联盟将继续推进跨区域医疗救助和每周公益门诊，开展心理辅导夏令营、亲子积极心理团体辅导及爱心结对，同时加强与海外温州人、侨团的联系，拓宽公益筹资渠道，进一步完善资金管理和患者跟踪机制。

17年来，从温州出发，“微笑联盟”让一个又一个孩子重新拥有绽放笑容的机会。如今，这份守护还将延伸到阿坝。从一次次公益救助到跨区域医疗协作，改变的是服务范围，不变的是让每一个孩子拥有健康、自信笑容的初心。而新的微笑故事，也将在阿坝继续书写。

来 源：温州日报

原标题： 把“微笑”的守护送到阿坝

“微笑联盟”计划明年推动阿坝“协力医院”建设

记者 庄越

本文转自：温州新闻网 66wz.com