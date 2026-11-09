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浙江瑞安：民营经济蓄势 产业集群提质

人民网 2026-11-09 09:00:00
近年来，瑞安市聚力培育汽车零部件、机械电子、高分子、时尚轻工四大主导产业，民营经济活力持续迸发。瑞安现有各类经营主体20.06万户，其中企业6.4万户，制造业企业2.3万户，以链主企业牵引产业链协同发展，推动传统制造向高端智造跃升。

人民网2026年11月7日报道

近年来，瑞安市聚力培育汽车零部件、机械电子、高分子、时尚轻工四大主导产业，民营经济活力持续迸发。瑞安现有各类经营主体20.06万户，其中企业6.4万户，制造业企业2.3万户，以链主企业牵引产业链协同发展，推动传统制造向高端智造跃升。

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原标题： 浙江瑞安：民营经济蓄势 产业集群提质

作者 章勇涛

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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