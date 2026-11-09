温州日报 2026-11-09 09:24:34

泰顺县大胡谷中药材有限公司负责人胡育秀蹲下，扒开土，挖出几株白术，根茎有拳头大。他身后这片基地300多亩，是2025年9月种下去的。敢铺这么大的种植规模，是基于对种植环境与市场环境的双重考量。

温州网讯 清晨，雾还没散尽。从泗溪镇往山里走，路窄、弯多，车颠了一路，玉岩村网窟自然村到了。

基地在海拔600多米的坡上，四面环山。白术一垄挨着一垄，密密麻麻地挤在一起。

泰顺县大胡谷中药材有限公司负责人胡育秀蹲下，扒开土，挖出几株，根茎有拳头大。他身后这片基地300多亩，是2025年9月种下去的。

敢铺这么大的种植规模，是基于对种植环境与市场环境的双重考量。泰顺这片山，海拔600米到800米，云雾多，日照足，土壤疏松，正适合种白术。“已经有人来考察泰顺的种苗情况。”胡育秀说，浙江白术的传统产区在磐安、天台，但这两年那边种得少了。

泰顺种白术的记录能追到上个世纪三十年代，不过只有零星几户，没成规模。真正连片种起来，也就是这两年的事。

地是2025年从玉岩村等几个村流转来的，签了二十年合同。流转前，很多土地已经多年没人打理，草长得齐腰深，光整理地块就花了40多万元。

村民包日东从整地那天起就在基地干活。整地、播种、除草、养护，一年下来手没停过。按天计工，一天150元到200元。他说在家门口能挣到这份钱，心里踏实。

播种和采挖是用工高峰期，需要八十到一百人，一忙就是十几天。这些人多是五六十岁的当地村民，出门打工不容易，进基地正好。

不止农户有进项。村里出面协调，把零散的地一块块谈下来，村集体每年从企业拿到一笔和租金挂钩的收入。虽然钱不多，相当于租金的10%，但好歹多了一笔收入。

其实，今年并不好过。

9月有场雨，水漫到胡育秀的小腿，地里泡了三四天才退。网窟自然村这片300亩的成品种植基地，损失了三分之一。胡育秀说，不受灾的话，一亩能收入2.5万元。

价格也跌得厉害，眼下白术鲜货一斤五六块，好一点七块。2024年，同样的鲜货，一斤能卖一百多。

现在算下来，一亩种6000棵，收三千多斤，按今年的价，产值1.7万元左右，300亩成品种植地加上100多亩育种地，满打满算680万元。而这片地投进去700多万元，开荒、种苗、人工、地租都在里头，今年是亏的。

亏的不只是价。地里起出来的是鲜货，三斤鲜货烘一斤干货，干货的价要高出一截。可泰顺没有加工厂，鲜货得拉到台州总部，一斤加工费2元，运费和损耗另算。

不过，胡育秀还是很有信心，今年在这样极端不利的条件下，依旧能勉强维持盈亏，而市场也看好2027年后，白术的价格会有所回升。

明年，公司要在玉岩村建晾晒场，用地已经和县里谈妥，计划投资300多万元。

未来，公司还要辐射泗溪其他村社以及凤垟、雅阳、筱村等其他乡镇，将规模扩大到2000多亩。

算来算去，这块地上其实有三本账。

农户的账，土地租金和做工薪金，不掺和经营，也不担价格。

村集体的账，不出资，不担险，每年租金的10%收入。

企业的账要三五年才算得明白——今年的亏损、二十年合同、明年建加工厂，浙江白术种苗这个源头。

三本账算法不同，企业扛投资和风险，农户出力气和土地，村里出面组织，各司其职、三向奔赴，只是一块多年没人打理的土地，重新活了起来。

记者手记

微产业的“三向奔赴”

产业有产业的算法：先投钱，再等回本，中间隔着几个行情周期。玉岩村这400多亩，2025年投进700多万元，签了二十年期的合同，头一年就撞上价格谷底。这种开局，在农业领域里并不鲜见。

按产业的路子做，农户的钱排在了收成前面。租金、工钱、村集体分成，三笔都在公司账上先记，农产品价格是五元还是一百多元，不影响发放。

换个算法就不一样。这400多亩要是一家一户自己种，价格从一百多元跌到五六元，亏损就摊到每家每户头上。撑不住的砍了改种，改种不成的撂着，草再长回齐腰深，黄栀子、阳光玫瑰、红美人的例子太多了。

土地农户没有亏损，但公司承担着压力。今年亏了，明年还不好说。企业硬抗也可以，政策有帮扶会更好，比如泰顺的黄栀子，可以参加保险，有收储机制，白术也许也可以，分摊掉一些风险，微产业才能真成“产业”，单靠一家公司扛全部，很难。

来 源：温州日报

原标题： 一坡泰顺白术的“三本账”

记者 徐龙飞 实习生 汪健 通讯员 李绍庆

本文转自：温州新闻网 66wz.com