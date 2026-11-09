温州日报 2026-11-09 09:24:35

近日，在温州海经区不动产登记窗口全程跟进下，铂澳照明科技有限公司与三家银行的抵押变更文书进入法律审查阶段，企业融资难题取得关键进展。这是海经区持续优化营商环境、护航“温商回归”项目的一个生动实践。

温州网讯 近日，在温州海经区不动产登记窗口全程跟进下，铂澳照明科技有限公司与三家银行的抵押变更文书进入法律审查阶段，企业融资难题取得关键进展。这是海经区持续优化营商环境、护航“温商回归”项目的一个生动实践。

上世纪90年代末，灵昆人胡方敏赴广东中山创办铂澳照明科技，家族企业年销售额突破亿元。2018年，他响应温州市委市政府号召回乡投资，项目落地海经区。“在外几十年，回乡投资项目落地海经区，体验到了十分高效的政务服务。”胡方敏回忆说，只要企业遇到难题，海经区相关部门都能及时靠前协助解决。

近期，企业在融资环节遇到“堵点”：因贷款期限调整、抵押顺位变更等一揽子事宜，企业与三家银行自行协商推进缓慢，一度陷入僵局。海经区不动产登记窗口获悉后第一时间主动介入，发挥登记专业和协调优势，当起“老娘舅”，提供全程陪办帮办服务：组织对接会、建立工作群，协助各方敲定总体方案与时间节点，并全程跟进文书拟定。目前各项工作推进顺利，待抵押文书确定后，窗口将第一时间完成变更登记，助力企业尽快完成融资。

近年来，海经区从企业和群众“急难愁盼”出发，持续深化政务服务提质升级，将原本分散在各条线的审批事项整合，提供“一窗受理、跟踪服务、并联审查、同步办理”等服务；同时按照“一项目一专员”要求，为区内招商引资项目和企业提供政策咨询、报批指导、帮办代办等服务。据海经区提供的数据，目前区内项目“一网通办”率达100%，平均受理时长缩短至1.37小时以内，平均办理时长缩短至1.42小时以内，主动评价好评率100%。

“虽然是一点光，但积多了也很亮。”海经区相关负责人表示，未来海经区将继续以企业需求为导向，持续打造“无事不扰、有呼必应、随叫随到”的温暖营商环境，用贴心服务让企业安心扎根、发展壮大，吸引更多优质企业落户，为区域经济高质量发展注入强劲动能。

来 源：温州日报

原标题： 窗口当起“老娘舅” 海经区助企融资解难题

记者 胡文瑾

本文转自：温州新闻网 66wz.com