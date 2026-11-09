苍泰高速公路太牛湖隧道实现双线贯通
11月4日，由温州苍泰高速公路有限公司投资、中铁隧道局承建的苍南至泰顺高速公路控制性工程（以下简称“苍泰高速”）太牛湖隧道实现双线贯通，这也是苍泰高速全线首座双线贯通的特长隧道，标志着苍泰高速建设取得突破性进展。
苍泰高速公路太牛湖隧道实现双线贯通
太牛湖隧道位于温州市苍南县桥墩镇，全长约5000米，为双向分离式特长隧道，采用双向四车道高速公路标准建设，设置1座深约200米的通风竖井。隧道所处山域地形地质复杂，围岩破碎，分布多处节理密集带与山塘水体，伴有偏压浅埋、崩坡积体等不良地质条件。同时，隧道邻近既有杭深铁路，对爆破振动控制、施工安全管控提出了极高要求。
中铁隧道局承建的苍泰高速公路太牛湖隧道
自开工以来，全体建设者直面隧道施工难题，成立爆破攻坚小组，反复细化技术方案与应急预案，成功解决铁路周边施工难题。面对复杂地质条件，项目团队构建“三化一提升两创新”（工艺标准化、管控精细化、作业规范化；质量提升；工艺创新、管理创新）管控体系，用智能化技术破解长大隧道施工难题。
项目党支部坚持党建引领，以“区岗队组”建设为抓手，将党员骨干、优秀青年下沉到隧道掌子面。压实党管安全政治责任，建强党员安全监督岗、群安员、青安岗“三支队伍”，织密群防群治“一张网”，构建齐抓共管“大安全”格局。凭借扎实的施工管控与优良的成型质量，项目在太牛湖隧道出口承办全线隧道初支平整度交流观摩会，成为全线标准化施工示范标杆。
苍泰高速公路串联苍南、泰顺两县17个乡镇，是浙江省践行“八八战略”、服务“十五五”良好开局、高质量建设共同富裕示范区的重要交通工程。通车后，将补齐浙南东西向高速短板，完善全省综合立体交通网络，畅通浙南山区连通沿海、衔接闽西北的山海通道，形成浙南闽北“一小时交通圈”，促进区域协调发展，带动沿线山区26县跨越式高质量发展，为浙闽边界协同开放、富民兴区提供坚实支撑。
来 源：工人日报
记者 黄仕强 通讯员 张高生 许康 季益彪 杨梦雨
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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