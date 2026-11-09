温州日报 2026-11-09 09:24:35

11月6日，“湖海情”龙湾区—姑苏区书法篆刻作品联展在龙湾图书馆开幕。80余件两地老中青三代书家的精品力作集中亮相，篆、隶、楷、行、草诸体纷呈，篆刻佳作相映成趣。展览将持续至11月23日，欢迎市民前往观展。

温州网讯 11月6日，“湖海情”龙湾区—姑苏区书法篆刻作品联展在龙湾图书馆开幕。80余件两地老中青三代书家的精品力作集中亮相，篆、隶、楷、行、草诸体纷呈，篆刻佳作相映成趣。展览将持续至11月23日，欢迎市民前往观展。

展厅内，参展作品扎根传统、取法古法，又融入新时代审美意趣，灵动秀逸、婉转脱俗，尽显江南水乡的清雅风骨。开展前夕，姑苏艺术家代表团专程赴温，与龙湾书家结伴采风研学、切磋创作技法，提前推动两地艺术互动交流。开幕式后，书法爱好者缓步穿行展厅，驻足品评笔墨线条，交流创作心得，在沉浸式观展中感受书法金石艺术的独特魅力。

作为浙南闽北独有的“中国书法之乡”，龙湾文脉绵延、翰墨薪传。自明代书法大家姜立纲开宗立范，到近现代章草名家王荣年接续耕耘，千年墨韵生生不息，书法文化已然成为龙湾辨识度极高的城市文化金名片。姑苏为吴门书派发祥之地，文徵明、祝允明等先贤翰墨流芳，积淀成底蕴深厚的江南书道高地。两地湖海相望、艺脉相通，书法风格一刚一柔、相得益彰，为跨地域文化交流筑牢了天然根基。

龙湾近年来持续深耕跨区域书法篆刻交流，构建起多层次、常态化、长效化交流机制。截至目前，该区累计举办跨区域联展12场，配套研学笔会、学术座谈等活动30余场，先后联动长三角、省内各地以及海峡对岸书法团体携手办展，打造了浙江省“中国书法之乡”首届作品联展、“墨妙江南·相约龙湾”长三角四省市书法联展等一批有影响力的交流品牌。在双向互访、采风研讨、导师结对中，本土书家创作视野持续拓宽，梯队化书法人才队伍不断成长，各地先进经验有效反哺基层书法普及，持续擦亮“中国书法之乡”金字招牌。

来 源：温州日报

原标题： “中国书法之乡”添文化雅集 龙湾姑苏书法联展开幕

记者 陈圆圆 通讯员 黄日聪

本文转自：温州新闻网 66wz.com