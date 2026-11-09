温州日报 2026-11-09 09:24:35

楠溪涵雅韵，翰墨四十春，今年正值永嘉县书法家协会成立40周年。11月6日下午，在永嘉县文化馆，永嘉书法四十年系列活动启幕。赵雁君、张索、陈忠康、何涤非、戴家妙等书法名家齐聚，共赏楠溪江畔四十载翰墨风华。

温州网讯 楠溪涵雅韵，翰墨四十春，今年正值永嘉县书法家协会成立40周年。11月6日下午，在永嘉县文化馆，永嘉书法四十年系列活动启幕。赵雁君、张索、陈忠康、何涤非、戴家妙等书法名家齐聚，共赏楠溪江畔四十载翰墨风华。

活动现场，永嘉书法四十年文献集发布。展厅内，书法爱好者、师生赶来观展。“家乡书法学习氛围很好，希望借这次参展打磨作品，在楷书研习上寻求新突破。”浙江省书法家协会会员、就读于中国美术学院的张禾佳带来楷书作品参展。温州大学教师陈建胜带着学生驻足品鉴。“尽管是永嘉县级书协，但创作水准达到国家级高度，让我十分震撼。”陈建胜赞叹，展览书体、风格、形式、章法全面，既是一场高水平的书法盛会，又兼顾作品展示与学术成果梳理。

“永嘉书法传承链条通畅，尤其重视青年人才培育，近年来培养书法专业博士9位、研究生20多人，这在全国来说都少见。”李文照是永嘉县书法家协会创始人，见证四十年来薪火相传。他认为，书法已融入楠溪文旅发展脉络，为楠溪江保护与开发赋能。

“大家不拘泥严苛门派，永嘉书风氛围轻松融洽。”浙江省书法家协会副主席、中国美院书法学院书法理论系主任戴家妙对永嘉书协独有的氛围印象深刻，他用“没大没小”形容淳朴风气，不分年龄、不拘资历，资深书家与青年爱好者同台切磋、互学互鉴，尽显永嘉书法包容并进的文脉风气。他建议永嘉书法要持续做好“走出去、请进来”，在创作、学术研究、组织服务上深耕细作。

据悉，本次永嘉书法四十年系列活动内容丰富，学术与展览并重。活动包括展览、永嘉书法四十年学术研讨会、系列学术讲座等。展览板块自11月6日持续至12月6日，在永嘉县文化馆展厅同步推出“楠溪墨吟”永嘉山水诗书法篆刻特展、“玉台新声”永嘉籍专业院校女书家汇报展、永嘉籍书法家学术文献成果三大展览，让群众近距离感受书法艺术魅力。

来 源：温州日报

原标题： 楠溪墨韵“没大没小” 永嘉书法四十年系列活动启幕

永嘉融媒记者 汪霞霞 记者 金朝丹

本文转自：温州新闻网 66wz.com