温州日报 2026-11-09 09:24:36

近日，在2026年世界互联网大会乌镇峰会数字赋能共同富裕示范区建设展示活动上，乐清北塘村“花果飘香”农文旅融合未来乡村建设成果登上世界互联网盛会，成为温州唯一参展亮相的乡村案例。

温州网讯 近日，在2026年世界互联网大会乌镇峰会数字赋能共同富裕示范区建设展示活动上，乐清北塘村“花果飘香”农文旅融合未来乡村建设成果登上世界互联网盛会，成为温州唯一参展亮相的乡村案例。

作为峰会永久举办地配套特色活动，本次展示以“数字赋能AI先行——共富‘浙’里新图景”为主题，采用“一会一展”模式，集中展现浙江建设全国唯一数字乡村引领区五年来的可复制、可推广的实践样本。数字乡村引领区建设成果展设置五大展区，勾勒出浙江数字乡村发展脉络，在含金量十足的“富农·‘浙’样携手”展区，北塘村展位凭借鲜活的实践成果与亮眼的发展数据吸引众多目光。

近年来，北塘村以数字化改革为牵引，依托“数字优享”工程，让数字“生活、生产、人才”有机融合，持续释放共富动能。如今在北塘，数字红利触手可及：AI智能导览、智慧农村公路、智能驿站、村庄智慧停车等数字交通系统，便利村民出行。像这样的智慧项目，该村已落地30余个；在家门口配齐5G云诊室、园区应急医疗屋、智能药柜等智慧医疗设施，让村民“小病不出村、养老有智助”。与此同时，全省首个新时代新型乡村数字电网示范区落地建成；搭载环境感知、一键呼叫功能的数控路网，稳稳守护乡村平安。

依托1300亩的“花果飘香”田园综合体，北塘村集“生态农业+休闲采摘+观光旅游”于一体，去年接待游客超100万人次，带动农特产品销售超2500万元。这里四季鲜果不断、花果飘香，已形成以草莓种植为龙头、多种时令果蔬接续供应的产业发展模式。去年特色果蔬产值达2380万元，村集体经营性收入1260万元，村民人均年收入6.8万元。

智慧大棚内，喷滴灌、自动温控、水肥一体、病虫害识别全流程智能运行，赋能现代农业提质增效。北塘未来乡村驾驶舱依托园区耕地保护、生态红线管控、农业链条生产、智慧便农服务等模块，以管理“一张图”让乡村治理更精准高效。

此外，北塘村建成数字乡村人才孵化中心，设立全省首个科技特派员服务站，集聚27名来自全国各地的高学历青年人才，并引导“数字新农人”投身清江石斛、花椰菜、牡蛎等特色产业数字化发展。

来 源：温州日报

原标题： 数字绘就共富新图景 乐清北塘“花果飘香”亮相世界互联网盛会

记者 程源 乐清融媒记者 吴秋秋

本文转自：温州新闻网 66wz.com