温州日报 2026-11-09 09:24:36

11月6日中午，泰顺人郑亚男在温州完成造血干细胞采集，成为浙江省第1508例、温州市第180例、泰顺县第7例造血干细胞捐献者。从他加入中华骨髓库到这一天，过去了6年多。

温州网讯 11月6日中午，泰顺人郑亚男在温州完成造血干细胞采集，成为浙江省第1508例、温州市第180例、泰顺县第7例造血干细胞捐献者。从他加入中华骨髓库到这一天，过去了6年多。

他一共接到四次配型成功的通知：2024年3月第一次，2025年10月第二次，但这两次都因故没能走到采集这一步；今年7月，第三次通知来了，就是这次采集；9月，在配型体检的过程中，他又接到一次通知。每一次，他都坚定地说愿意。

郑亚男1999年10月出生，筱村镇人。2020年6月，他在献血时留了血样，登记加入中国造血干细胞捐献者资料库，那年20岁。

采集于当天上午10点开始，12点左右结束。受捐患儿的家长托红十字会带来一封信，手写的，落款是“受赠患儿全家致谢”，信里说：“我们永远不知道您的姓名，也无法当面致谢，但您的恩情，我们全家终生铭记。”据悉，孩子确诊后经历了漫长的治疗，目前病情缓解，正在等待移植。

被问到有何感想时，郑亚男说得很平静：“这只是一个小小的善意，没有说的那么伟大。力所能及去拯救生命，是一件非常有意义的事情。”

来 源：温州日报

原标题： 泰顺小伙郑亚男完成造血干细胞捐献

四次接到配型通知，他每一次都说愿意

记者 徐龙飞 通讯员 李绍庆 王尤鸣

本文转自：温州新闻网 66wz.com