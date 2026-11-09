主动对接资本市场为新质业务搭平台 温商资本“买壳上市”渐成热潮

温州日报 2026-11-09 09:21:11

据不完全统计，2020年以来，温商资本通过并购重组的方式，至少已拿下了7家A股上市公司的实际控制权。

温州网讯 近日，上交所上市企业上海亚虹发布公告称，该公司控股股东将变更为温商李丐腾实控的飞科投资。这是继今年魏乃绪入主思创智联、苏尔田正式入主吉华集团以来，温商资本发起的又一起上市公司收购案。据不完全统计，2020年以来，温商资本通过并购重组的方式，至少已拿下了7家A股上市公司的实际控制权。

从“遥不可及”的创业目标到资产并购的寻常“标的物”，随着温商产业转型及资产证券化进程的持续提速，上市公司正在褪去神秘色彩。“买下一家上市公司”渐渐成温商企业成长道路上的常规操作。

飞科投资12亿元收购上海亚虹

坐拥多家上市公司的温商

近日，上交所上市公司上海亚虹发布公告称，该公司控股股东海南宁生旅游集团有限公司、持股5%以上大股东谢亚明及其一致行动人谢悦，与上海飞科投资有限公司达成协议，宁生集团、谢亚明、谢悦分别将手中12.99%、15.6%、1.4%股份，合计29.99%股份转让给飞科投资，转让总价约9亿元。与此同时，飞科投资还将向除其自身外的上市公司全体股东发出部分要约收购，以21.43元/股收购上市公司0.14亿股股份，占公司总股份比例的10.21%。

按照相关协议，飞科投资合计将斥资12亿元、持股至多40.2%入主上海亚虹。

飞科投资实际控制人为知名温商李丐腾，他所创立的飞科电器是国内知名小家电制造商，核心产品为剃须刀、高速电吹风和电动牙刷等个护电器。2016年，飞科电器以“个人护理电器第一股”的姿态成功在上交所挂牌上市。在飞科电器之外，李丐腾及飞科投资还布局了地产、食品、机器人、半导体、医药等诸多产业。据企查查显示，李丐腾及飞科投资持股的企业还包括具身机器人企业上海开感科技有限公司、半导体企业山东晶导微电子股份有限公司、医疗诊断设备、试剂研发公司瑞莱生物工程股份有限公司等。

上海亚虹则是一家以精密塑料模具为主营业务的企业，主要产品包括汽车精密模具、注塑、电子SMT产品等。2021年至2025年，上海亚虹营收从6.78亿元一路降至4.18亿元、已连续四年下滑，2025年该公司净利润为-521.56万元，为上市以来首次年度亏损。

对于此次收购上海亚虹的目的，飞科投资在公告中表示将“在现有业务的基础上完善产业布局，优化业务结构、提高和改善上市公司的资产质量，实现业务多元化发展”。但同时，李丐腾及其控制的飞科投资明确承诺，未来36个月内不存在将其持有的资产注入上市公司的计划，也不存在通过资产注入导致上市公司构成重大资产重组的计划。

如果交易顺利完成，李丐腾将成为又一位旗下拥有多家上市企业的温商。目前，包括华峰集团的尤小平、正泰集团南存辉、德力西集团胡成中、均瑶集团王均金、药明康德李革、环球新材国际苏尔田等在内，实控多家上市公司的温商人数正在不断扩大。其中除了李革与尤小平外，大部分温商都是通过并购重组手段实现多家上市公司布局的。

“买壳”成本结构性下降

有温商花费不足亿元拿下上市公司

为什么越来越多的温商选择收购上市公司？

在很多人的印象中，新股IPO上市总是与创始人身家暴涨数十亿元、上百亿元的“新贵话题”。但实际上，这只是上市公司高光的一面，近年来，随着IPO提速、并购重组审核趋严等原因，许多业绩低迷、股价跌入谷底的壳概念公司稀缺性持续下降，再也不能复现十多年前被众多资本爆炒的景象。

据统计，2020年以来温商完成的7个上市公司收购案中，超过半数案例花费成本低于10亿元。

同时，随着越来越多的温商主动拥抱资本市场变革，通过资本运作手段赋能企业发展意识不断加强，并购策略越来越精巧，也大大降低了入主上市公司的门槛。

在多起温商对上市公司的收购案中，都出现通过“协议转让+表决权委托”的组合以少量持股撬动控制权的并购方式。如2020年，温商朱东成便是以其控制的瑞安创享先以9483.67万元受让该公司原控股股东上海繁银持有的3.75%股份，同时获得上海繁银剩余11.88%股份的表决权委托，合计享有15.63%表决权，从而成为上市公司新的实控人——相当于只用了9400多万元就拿下了一家上市公司。此后，他又通过定增和司法拍卖逐步增持，将持股比例提升到15.74%。

今年上半年，本土企业家魏乃绪对思创智联的重组也是采用类似方式。他先是通过自己控制的苍南芯盛以1.8亿元受让原第一大股东路楠持有的5.61%股份，同时获得另一股东思加物联5.72%股份的表决权委托，以间接持股7.47%、合计控制13.18%表决权成为了实际控制人。

数据显示，2025年涉及表决权让渡的A股上市公司控制权转移案例共有约80起，比前一年激增两倍多，入主上市公司的资金门槛越来越低，也使得近年上市公司的重组整合不断提速。

买下上市公司之后

多数温商选择注入“新质业务”

财务投资还是产业布局？这是收购上市公司过程中的“必答题”。近年发生的收购案中，温商的回答越来越趋向于后者。

在“新质生产力”导向下，温商纷纷加速向新能源、新材料、机器人、信息技术等新赛道布局，随着一个个新产业项目的孵化、成熟，资本市场便成为了这些企业实现关键一跃的重要平台。

2023年，正泰电器入主通润装备后，将光伏逆变器及储能业务注入上市公司，2024年便实现了公司营收增长33.86%、净利润增长237.28%的佳绩，实现了业绩与市值的双赢。

同样是在2023年，傅耀华、叶可母子入主二三四五后，推动这家以网址导航、浏览器等装机软件闻名的企业向着人工智能和前沿科技赛道转向，其布局的领域涵盖了自动驾驶、脑机接口、大模型、甚至可控核聚变仿星器路线等各大新兴赛道。

2025年，南京温商陈存友家族入主超达装备后，快速推出智能农业机器人构建公司的第二增长曲线。今年上半年，他们的智能植保机器人产品已获得3C认证，并且在新疆落地应用。2025年，陈存友家族收购超达装备的股权交易价格是每股29.32元，而在今年，超达装备的股价最高已攀升到了每股81元。

与这些随着硬核资产注入、实现产业协同升级的案例相比，早前以财务投资为目的而控股上市公司的一些个案则成了反面案例。数年前被温商资本拿下并明确为战略财务投资目的的顾地科技，因2025年末经审计净资产为负值，且最近三个会计年度扣非净利润均为负值，被实施退市风险警示及其他风险警示，股票简称变更为“*ST顾地”；另一家被温商资本实控且多年未注入新业务的上市公司恒天海龙，也因为2025年度财务报告内部控制被出具否定意见“带帽”ST。

2020年以来温商资本A股并购案（部分）

2026年9月，温商苏尔田通过以14.95亿元收购29.89%股权，正式入主吉华集团。

2026年4月，温商魏乃绪通过股权转让入主思创智联。

2025年5月，南京温商陈存友家族以9.4亿元收购超达装备。

2023年10月，万洋集团通过定向增发以4.68亿元的代价入主顾地科技。

2023年6月，温商傅耀华、叶可母子通过上海岩合科技合伙企业，以约20亿元受让股份，入主二三四五（现更名为岩山科技）。

2023年5月，正泰电器及其一致行动人温州卓泰，以10.2亿元现金收购股权，入主通润装备（现更名为正泰电源）。

2020年-2021年，温商朱东成通过协议转让、司法拍卖、定增等多种渠道收购股权，入主华星创业。

来 源：温州日报

原标题： 主动对接资本市场为新质业务搭平台 温商资本“买壳上市”渐成热潮

记者 李显

本文转自：温州新闻网 66wz.com