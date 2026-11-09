心脏骤停前，他给邻里帮帮团成员拨出了求救电话

温州晚报 2026-11-09 09:24:17

在手机里，朱爱忠是陈绍龙的“第一联系人”。独居在家的陈绍龙曾经突发心脏病，意识模糊前，他拨通了朱爱忠的电话。正是这通电话，把心脏骤停的他从鬼门关前拉了回来。

温州网讯 人老了怕病，更怕病来的时候，身边连个帮衬的人都没有。78岁的陈绍龙对此深有体会。

11月6日，记者跟随鹿城区广化街道双榕社区“邻呼我帮”邻里帮帮团成员朱爱忠，上门探望已经出院的陈绍龙。老人开门时步子稳当，脸上带着笑，一把拉住朱爱忠的手往屋里让。茶几上摆着药盒，手机搁在最顺手的位置。

在这部手机里，朱爱忠是老人家的“第一联系人”。独居在家的陈绍龙曾经突发心脏病，意识模糊前，他拨通了朱爱忠的电话。正是这通电话，把心脏骤停的他从鬼门关前拉了回来。

危急时刻，他想到邻里帮帮团

“最近怎么样？胸口还闷不闷？药按时吃了吗？”进门落座，朱爱忠先是询问了老人家的身体情况。看到桌上摆着橘子、菠萝蜜等水果，他眉头微微一皱：“这些少吃点，秋天的水果性热，容易上火。”

陈绍龙（老陈）家住双榕社区金滨嘉园小区。今年4月份以来，双榕社区试点“邻呼我帮·暖心助老”，金滨嘉园正是试点小区。朱爱忠是小区的业委会主任，也是“邻呼我帮”邻里帮帮团成员。他与老陈过去就认识，试点工作开展后，联系更多了。

老陈家里的情况，朱爱忠心里清楚。老伴住在别处，腿脚不便。两个儿子，大儿子是金温铁路公司的，小儿子是港务局的。“我们常开玩笑说，一个开火车，一个开轮船，总也不着家。”老陈说，两个儿子常年在外，自己独居在家，心脏病十余年，做过心脏搭桥手术，曾植入心脏起搏器，还有肠胃病、静脉曲张，多次突发急症。

今年8月7日早上七时许，老陈起床后，感到心脏不适。多年患病经历让他意识到情况不好，赶紧拨打了120。电话打完，他强撑着打开家门，等待120急救人员过来。可他担心，在救护车来临之前，怕自己昏过去。这时，他想起了朱爱忠，最近跟自己联系较多的邻里帮帮团成员。

电话打过去，没几声就通了。此时，老朱还在睡梦中，铃声一响，他摸过手机，看到是老陈的号码，心里咯噔一下。这个点，不会无缘无故打电话。他接起来，那头只传来一句：“我不舒服。”声音很轻，很弱。老朱慌了，顾不上洗漱，拔腿就来。

全权委托，就是因为信得过

老朱的家离老陈家不远，几分钟就到了。见到老陈的时候，老陈躺在床上，面色发青，大量出汗，枕头湿了一片。“老陈！老陈！”陈绍龙眼睛半睁着，嘴唇动了动，没发出声音。

老朱想起之前在街道红十字会培训学过的急救知识。先拿掉枕头，摆正气道，仰头开放呼吸道。然后跪在床边，双手交叠，开始按压。一下，两下，三下……他一边按，一边喊：“老陈！老陈！”房间里很静，只有按压的节奏声和朱爱忠急促的呼吸声。

几分钟后，老陈哼了一声。“难受……”老朱没松手，继续按，20分钟后，120急救人员赶到。医护人员检查时发现，老陈突发疾病心脏骤停，多亏了老朱及时施救，争取了宝贵的时间。

老陈被抬上救护车后，老朱也跟着上了车。他想着，老陈家人不在，这时候得有个人陪他，包括垫付医药费。

经过半个多小时的抢救，老陈终于脱离了生命危险。他躺在病床上，戴着呼吸面罩，发不出声音。眼睛睁开了，目光在病房里转了一圈，落在朱爱忠身上。

见老陈醒来，朱爱忠帮他把手机拿过来，解锁后开始帮忙联系其家人。老陈的儿子还在外地，一时赶不回来，委托朋友先赶来。

老陈示意朱爱忠拿出装手机的小布袋，里面装着社保卡、银行卡、身份证，并告诉朱爱忠密码，全权委托。老陈说，把“家底”交出去，因为他信得过老朱。

当天上午10时许。老陈的老伴和儿子的朋友赶到，交接完后，朱爱忠才离开医院。这时，朱爱忠才想起，早上急着出门，降压药都还没吃。而今年，他已62岁了。

邻呼我帮，有困难就找他们

没多久，老陈出院了。此后的每天早上，老陈都会在8点左右在微信上给老朱发一个“早上好”的表情，像是报平安。老朱也会回一个“早上好”。

有一次，老陈没发信息，老朱马上打电话问：“老陈，你没事吧？”老陈说：“没事没事，手机没电了。”朱爱忠这才松了口气。

作为邻里帮帮团的成员，老朱要忙的事很多。楼道灯坏了、公共厕所门破损、老人找他帮忙……各种事情让他忙个不停。

像老朱这样的志愿者，还有很多，据统计，双榕社区入库服务提供者146人，包含低偿服务人员30人、志愿公益服务人员116人。

项目运行以来，双榕社区累计服务老人1359人次，其中低偿服务388人次、志愿服务1196人次，累计服务独居空巢老人260人次，服务其他有需求对象20人次。

老朱说，“邻呼我帮”不是一句口号，而是老人有事时第一个想到的那通电话、第一个能找到的人。没事的时候电话问候一声，把老人当亲人，邻里之间互相帮衬，让老年人的健康生活多一份保障。

来 源：温州晚报

原标题： 心脏骤停前，他给邻里帮帮团成员拨出了求救电话

“之所以找他，就是因为信得过”

记者 许雅晶 文/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com