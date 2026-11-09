温州晚报 2026-11-09 09:31:23

11月8日，在2026年达喀尔第四届夏季青年奥林匹克运动会上勇夺男子长拳、棍术全能金牌的温州15岁小将林益磊载誉归来，当天，他将自己在决赛中使用的竞赛棍捐赠给温州武术博物馆。

温州网讯 昨天，在2026年达喀尔第四届夏季青年奥林匹克运动会上勇夺男子长拳、棍术全能金牌的温州15岁小将林益磊载誉归来，当天，他将自己在决赛中使用的竞赛棍捐赠给温州武术博物馆。

林益磊是本届青奥会中国代表团唯一一名武术运动员，并在开幕式上担任中国代表团旗手。11月3日晚，他发挥稳健，最终以18.796分的绝对优势夺得男子长拳、棍术全能冠军。这是武术第一次登上青奥会正式赛场，这枚金牌是奥林匹克系列赛事历史上首枚武术金牌。

11月8日上午，林益磊与同在浙江省武术队的温州籍队友回到家乡。当天下午，林益磊来到温州武术博物馆参观，现场举行了青奥会决赛竞赛棍捐赠仪式，在温州武术界众多人士的见证下，林益磊在青奥会决赛中夺冠使用的竞赛棍上签上名字，然后郑重捐赠给温州武术博物馆。值得一提的是，鉴于这枚金牌的开创性历史意义，林益磊的比赛服装被国际奥委会收藏在瑞士洛桑总部。

林益磊出生于2011年，瑞安市上望街道人，5岁开始与武术结缘，2024年进入浙江省武术队。在本次青奥会夺冠前，他先后拿下2025亚洲青少年武术锦标赛男子长拳B组冠军、2026世界青少年武术锦标赛男子青年组长拳冠军，在今年的浙江省第十八届运动会上拿下武术套路男子甲组刀棍全能金牌。

“今天，我把青奥会决赛时使用的竞赛棍捐赠给温州市武术协会、温州武术博物馆永久收藏。这根棍子陪我征战赛场，沾满训练与比赛的汗水，希望它能激励更多温州习武少年。”林益磊说。

温州武术博物馆是全国首家地市级武术专题博物馆，馆内收藏着大量的文物史料、武林拳谱。

来 源：温州晚报

原标题： 温州小将青奥会夺冠凯旋 他将决赛中使用的竞赛棍捐赠给温州武术博物馆

记者 魏华

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