温州都市报 2026-11-09 09:28:12

11月6日下午，第七届“我是小小书香大使”创意表达展示活动在杭州举行。活动现场公布第七届“我是小小书香大使”创意表达征集活动获奖名单，温州选手取得亮眼成绩：阮逸航、黄暄妍、陈之语、陈芯茹、何佐罗、陈暄之、黄子宸等7人获评省级“小小书香大使”，林业、王妍汐、张壹然等3人获评省级“小小书香达人”，获奖人数创历史新高，居全省第一；中共温州市委宣传部、温州市新华书店获评“最佳组织奖”。

温州网讯 11月6日下午，第七届“我是小小书香大使”创意表达展示活动在杭州举行。活动现场公布第七届“我是小小书香大使”创意表达征集活动获奖名单，温州选手取得亮眼成绩：阮逸航、黄暄妍、陈之语、陈芯茹、何佐罗、陈暄之、黄子宸等7人获评省级“小小书香大使”，林业、王妍汐、张壹然等3人获评省级“小小书香达人”，获奖人数创历史新高，居全省第一；中共温州市委宣传部、温州市新华书店获评“最佳组织奖”。

第七届“我是小小书香大使”创意表达征集活动由浙江省委宣传部指导，各市委宣传部、浙江日报报业集团、浙江出版联合集团主办，聚焦中华优秀传统文化，以“品千年经典 传浙江文脉”为主题，面向全省中小学生，自愿报名，鼓励围绕浙版好书、地方文脉、经典篇目，创作富有文化味、少年气的视频、音频或平面设计等形式的创意作品，积极传播阅读力量，引领阅读风尚，展现新时代青少年精神风貌。

活动自今年6月启动以来，温州把本次活动作为“书香社会 阅读温州”全民阅读系列活动的重要内容，全市广大小读者积极报名参与。据活动组委会统计，共收到参赛作品2939件，位居全省前列，创历史新高，在青少年中掀起阅读热潮。

近年来，温州持续深化“书香社会 阅读温州”建设，成功创成全国首个全民阅读示范城，率先出台市级《全民阅读促进条例》，连续14年举办全民阅读系列活动；建成城市书房180余家、农家书屋960家，全市公共图书馆全年举办各类活动超1.2万场，日均6.9万人次走进各类图书场馆。阅读已成为温州鲜明的城市标识，全民阅读已深度融入城市基因。

来 源：温州都市报

原标题： 温州“我是小小书香大使”获奖人数全省第一

记者 叶锋

本文转自：温州新闻网 66wz.com