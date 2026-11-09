把秋天晒成诗，超万人次来楠溪江沉浸式打卡“林坑晒秋”

潮新闻 2026-11-09 09:30:33

林坑的秋色，是晒在家家户户屋檐上的。11月8日，记者走进位于永嘉县岩坦镇林坑古村，老屋顺着山势层层叠叠铺开，村民用竹匾盛起火红的辣椒、金黄的玉米、橙黄的番薯干，铺满屋檐、窗台、晒架。在澄澈阳光下，色彩艳丽、错落有致的粮食与黑瓦石墙、青山流水相映成趣，被晕染成一幅五彩斑斓的“诗意晒秋图”，满是丰收喜悦与生活烟火。周末两天，这个楠溪江的山间小村便吸引了超万人次打卡。

林坑的秋色，是晒在家家户户屋檐上的。11月8日，记者走进位于永嘉县岩坦镇林坑古村，老屋顺着山势层层叠叠铺开，村民用竹匾盛起火红的辣椒、金黄的玉米、橙黄的番薯干，铺满屋檐、窗台、晒架。

在澄澈阳光下，色彩艳丽、错落有致的粮食与黑瓦石墙、青山流水相映成趣，被晕染成一幅五彩斑斓的“诗意晒秋图”，满是丰收喜悦与生活烟火。周末两天，这个楠溪江的山间小村便吸引了超万人次打卡。

特地从江苏赶来的刘平正是冲着晒秋来的，他随手从路边的竹匾里抓起一把金黄的玉米，摊在掌心拍照，拍完一处不过瘾，又沿着石阶一路往上走，从山脚的廊桥拍到半山腰，镜头里的秋色怎么也装不完。拐角处传来一阵喝彩声，几位游客正围着一位诗人打扮的NPC对诗，赢了便喜滋滋地接过几两银票，转头就能兑换文创，或是在指定的咖啡馆、老茶馆抵现。

林坑的晒秋不是搭出来的景，而是从屋檐上和日子里长出来的。

林坑是楠溪江保存最完整的木屋建筑群之一，至今已有700余年历史。整村依山而建，廊桥跨溪，石阶相连，是典型“小桥流水人家，炊烟白云共舞”的江南山地民居聚落。每年一到深秋，整村晒秋是当地必不可少的农俗。因村里没有大片平地，林坑人祖祖辈辈都在自家屋檐上晒粮。

曾经的林坑是藏在深山中的璞玉，虽然依托独特的山居资源发展农家乐与民宿业态，但随着周边区域旅游业蓬勃兴起，交通不占优势的林坑逐渐陷入发展困境。2021年起，在温州市楠溪江旅游经济发展中心的指导下，林坑村结合山地风貌与农耕文化重新布置晾晒元素，创新推出“晒秋”活动。

2024年，永嘉县文化旅游集团有限公司进一步将“晒秋”从单纯的农事展示，升级为集文化体验、休闲旅游、农产品销售于一体的农文旅综合体验活动。通过深挖本土文化资源，将乡愁记忆、民俗风情、传统技艺转化为发展优势，打造出有辨识度、有生命力的“林坑晒秋”文旅IP。

如今，每到深秋，林坑古村宛若打翻的调色盘，引游客慕名打卡。最出圈的打卡点是绕着一棵柿子树布置的屋檐。橙红的柿子还挂在枝头，底下瓦檐上铺满辣椒和玉米。人往上一站，背后是层层老屋和远山，随手一拍就是大片。

林坑晒秋一路走红，成为每年秋天游客来楠溪江必打卡的节庆活动。但真正让林坑晒秋从“网红”走向“长红”的，是每一年都在追问的同一个问题：如何晒出新意？

“从策划入手，晒秋主题年年翻新。游客来了不会只是拍照、吃个饭就走，每次来都能玩出新意。”‌永嘉县文化旅游集团有限公司董事长李新聪说，从“沉醉‌美拉德”“年代回忆”到今年的“把秋天晒成诗”，美陈、氛围、演艺编排全跟着年度主题走。

永嘉是“中国山水诗的摇篮”，今年，策划团队把诗嵌进了古村原有的肌理里，檐下挂诗签，水碓边设诗廊，新增常驻诗人NPC邀路人对诗。周末的演艺互动照旧热闹，办起剥玉米、串辣椒晒秋技能大赛。让古村留下更多记忆点的，正是这些不起眼的小互动。

主理人郑红盘下村里年久失修的老屋，根据每年不同的晒秋主题布置咖啡馆。去年是“年代咖啡馆”。今年主题换成“把秋天晒成诗”，咖啡馆也改名“半歇集”，取“茶烟起时，浮生半歇”的意境，推出秋季限定的饮品。游客坐在咖啡馆的屋檐下歇歇脚，还能一览林坑风貌。

晒秋真正改变的，是村民把自己当成了村庄的主人。

头两年晒秋，村民都由着策划团队布置。今年不一样了，赶工的时候，女同志帮团队串辣椒，男同志上山砍竹子、搬谷物。家家户户会主动来领辣椒、玉米串挂上屋檐，装扮自家的房屋，全村像过年一样。

不少在外工作的村民，会趁着晒秋的两个月特地请假回来开农家乐、摆摊。王金木把自家老屋拾掇出来开起了W咖啡馆，晒秋旺季两个月最高做到五万块营业额，比在外面做一年生意赚的还多。溪边摊位上，戴阿婆一次性摆出30种自家农产品，开摊首日收入就超过500元。湖北青年张扬和村民签下五年房屋租赁合同，带着全家开起“千山写真馆”，成了第一个长期扎根林坑的“新村民”。如今，沿溪20多个农特产摊位一字排开，40多家民宿、30来家农家乐持续迎客，带动周边临时就业500多人。

让晒秋的流量沉淀成了家家户户的收益，还有一套“以村民为先”的机制。

自从‌永嘉县文化旅游集团与林坑村深化合作后，承担起乡村薄的整体策划运营和宣发落地，协助完成入村公路柏油铺设和生态停车场扩容，把进村的“最后一公里”先修好。

业态安排也更见心思。市集摊位基本留给本地村民，招引的旅拍、村咖等业态以补充为主，与村民品类错开，让村民在家门口吃上了“旅游饭”，五年来，林坑晒秋累计带动村民和村集体增收超过6000万元，吸引年游客超30万人次，单日最高游客量近2万人次。

一个曾经沉寂的古村，靠着屋檐上的秋天，让流量留了下来，也让日子旺了起来。

来 源：潮新闻

原标题： 把秋天晒成诗，超万人次来楠溪江沉浸式打卡“林坑晒秋”

记者 谢甜泉 通讯员 朱若冰 葛璞瑞

本文转自：温州新闻网 66wz.com