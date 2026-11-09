将失意酿成诗意，谢灵运给温州留下一条“诗人打卡路线”

温州大典 2026-11-09 09:40:46

谢灵运在永嘉郡的任期不过一年的光景，却是他诗歌创作生涯中最为丰富的一年。这一年，他写下了约三十首诗作，占其现存诗篇的四分之一。

刘宋永初三年（422）八月十二日，谢灵运到达永嘉郡城，就任永嘉郡太守。

景平元年（423）秋天，谢灵运离职归乡。

谢灵运在永嘉郡的任期不过一年的光景，却是他诗歌创作生涯中最为丰富的一年。这一年，他写下了约三十首诗作，占其现存诗篇的四分之一。

《宋书》有记载：“郡有名山水，灵运素所爱好。出守既不得志，遂肆意游遨，遍历诸县，动逾旬朔。”仕途失意之后，他把满腔情怀都寄托在温州的山水之间，抒怀言志，开创了中国文学史上的山水诗派，也奠定了温州山水名城和中国山水诗发祥地的地位。此后千百年间，无数文人墨客循着他的足迹来到温州，完成一场跨越时空的诗意“对话”。

池上楼

被贬到温州的第一个冬天，郁郁积闷的谢灵运大病了一场。

《昭明文选》清乾隆三十七年海录轩藏版朱墨套印本，重庆市忠县区图书馆藏。

直到景平元年（423），春暖花开，他才出门到积谷山麓的园林散心，并写下传世名作《登池上楼》：“潜虬媚幽姿，飞鸿响远音。薄霄愧云浮，栖川怍渊沉。进德智所拙，退耕力不任。徇禄反穷海，卧疴对空林。衾枕昧节候，褰开暂窥临。倾耳聆波澜，举目眺岖嵚。初景革绪风，新阳改故阴。池塘生春草，园柳变鸣禽。祁祁伤豳歌，萋萋感楚吟。索居易永久，离群难处心。持操岂独古，无闷征在今。”

《登池上楼》是谢灵运的巅峰之作，也是中国山水诗的代表作，其中“池塘生春草，园柳变鸣禽”两句最为有名。关于这两句诗的由来，钟蝾在《诗品》中引用《谢氏家录》记载了一段趣闻：“康乐每对惠连，辄得佳语。后在永嘉西堂，思诗竟日不就，寤寐间忽见惠连，即成‘池塘生春草’。故尝云:‘此语有神助，非吾语也’。”大概是谢灵运自己也颇为得意，戏称此句是得到了“神助”。

弘治《温州府志》民国抄本，温州市图书馆藏。

这句诗引来后世无数文人到池上楼一带“打卡”。唐代张又新任温州刺史时，曾写下《谢池》与《春草池》。“郡郭东南积谷山，谢公曾是此跻攀。今来惟有灵池月，犹是婵娟一水间。”（《谢池》）“谢公梦草一差微，谪宦当时道不机。且谓飞霞游赏地，池塘烟柳亦依依。”（《春草池》）

李白、欧阳修、朱熹等大诗人也频频引用“春草池”的典故。李白的《感时留别从兄徐王延年从弟延陵》写有“梦得春草句，将非惠连谁”。欧阳修在《留题安州朱氏草堂》诗中说“蛙鸣鼓吹春喧耳，草暖池塘梦费吟”。朱熹在劝学诗《偶成》中留下“未觉池塘春草梦，阶前梧叶已秋声”之句。

江心屿

谢灵运在永嘉留下的诗里，除了《登池上楼》，另一首脍炙人口的便是描写江心屿的《登江中孤屿》。

当年的江心屿还只是一座悬于瓯江之中、东西两山之间的小岛。明嘉靖年间编的《孤屿志》明确记载：“两峰对峙，中川流，又名中川，川中有小山，即孤屿也。”

《孤屿志》民国二十三年温州新顺发纸号刻本，温州市图书馆藏。

谢灵运登岛后，望着眼前浩瀚的海天，诗兴大发，写下《登江中孤屿》：“江南倦历览，江北旷周旋。怀新道转迥，寻异景不延。乱流趋正绝，孤屿媚中川。云日相晖映，空水共澄鲜。表灵物莫赏，蕴真谁为传。想象昆山姿，缅邈区中缘。始信安期术，得尽养生年。”

从此，这座小岛不再默默无闻，它有了名字，有了诗，也有了灵魂。

相传谢灵运游孤屿时，在一石亭中休憩观景，故人称“谢公亭”。后来登上江心屿的诗人，也常常作诗向谢灵运致敬。明代的瑞安人林彦有一首《谢公亭诗》：“乘闲偶过中川寺，孤屿亭前对落晖。漫策枯藤寻往事，好摩苔藓读残碑。”

弘治《温州府志》民国抄本，温州市图书馆藏。

李白和杜甫没有来过温州，更没去过江心屿，也忍不住要写一写谢灵运和江心屿。李白写道：“康乐上官去，永嘉游石门。江亭有孤屿，千载迹犹存。”（《与周刚青溪玉镜潭宴别》）杜甫则在送别友人时感慨：“孤屿亭何处，天涯水气中……隐吏逢梅福，游山忆谢公。”（《送裴二虬作尉永嘉》）

石门山

石门山是谢灵运在永嘉去得比较多的地方之一，留有3首写石门山的诗。弘治《温州府志》记载，“石门山在贤宰乡”（今属永嘉黄田街道）。

谢灵运《夜宿石门》，弘治《温州府志》民国抄本，温州市图书馆藏。

谢灵运曾在那里住过一晚，写了首《夜宿石门》：“朝搴苑中兰，畏彼霜下歇。暝还云际宿，弄此石上月。鸟鸣识夜栖，木落知秋发。異音同至听，殊响俱清越。妙物莫为赏，芳醑谁与伐。美人竟不来，鸣珂徒晞发。”石门从此成为文人眼中的“谢公打卡地”。

唐代丘丹奉命路过永嘉时，专门去了一趟石门。他在《奉使过石门瀑布》诗序中说：“谢康乐，宋景平中为永嘉守，有《宿石门岩上》诗。予六代祖梁中书侍郎，天监中有过《石门瀑布》诗，后亦为此郡。小子大历中奉使，窃有继作。虽不足克绍祖德，追踪昔贤，盖造奇怀感之志也。”丘丹是永嘉太守丘迟的后代，丘迟写过《石门瀑布》诗，丘丹这次来到石门，是为了“追踪昔贤”。

丘丹另有一首《秋夕宿石门馆》，“独卧不成寐，苍然想谢公”，晚上睡不着，满脑子都是谢灵运当年在这里的样子。

后来唐代诗人朱庆余送朋友去温州，特意叮嘱：“石门期独往，谢守有遗篇。”（《送僧游温州》）希望朋友能去石门看看，因为谢灵运在那里留下了诗篇。

另有唐代诗人郭密之写有《永嘉经谢公石门山作》，他在诗的最后发出了“谢客今已矣，我来谁与朋”的感慨。

石鼓山

谢灵运也曾到上戍石鼓山（今属鹿城藤桥街道）走了走。

弘治《温州府志》民国抄本，温州市图书馆藏。

大约在景平元年春，谢灵运自郡城出发，一路西行来到石鼓山，触景生乡愁，写下《登上戍石鼓》：“旅人心长久，忧忧自相接。故乡路遥远，川陆不可涉……摘芳芳靡谖，愉乐乐不燮。佳期缅无像，骋望谁云惬！”谢灵运在异乡闷闷不乐，虽勉强打起精神登山赏春，却难掩“佳期缅无像，骋望谁云惬”的落寞。

石鼓山不如江心屿、池上楼那般游人如织，后世专门到此题咏的作品不算多，其中知名的有永嘉四灵之一徐玑的《谢步石鼓山》，“谢公曾步处，石鼓尚依然。地狭川多涨，山高浦欲旋。不因诗句说，更复有谁傅。怀望徘徊久，寒郊起暮烟”。在暮烟之中，徐玑仿佛看到了当年谢灵运登山远眺、心事难平的模样。

来 源：温州大典

原标题： 将失意酿成诗意，谢灵运给温州留下一条“诗人打卡路线”

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