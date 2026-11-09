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AI科普短片：读懂类风湿的早期信号

龙湾区卫生健康局 2026-11-09 09:44:14
类风湿不是单纯关节痛，这些早期信号一定要留意！

　　类风湿不是单纯关节痛，这些早期信号一定要留意！

来　源：龙湾区卫生健康局

原标题： 关节健康科普：读懂类风湿的早期信号

作者：陈丽丹

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：张湉审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊

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