便民电梯成“摆设”：坏而失修、建而不用

央视财经 2026-11-09 09:50:11

近期，《财经调查》栏目接到多位群众反映，他们城市里的一些公共便民设施，如电梯、自动扶梯等，出现“坏而失修”，甚至“建而不用”的现象。

今年5月，国务院印发《城市更新“十五五”规划》，明确提出“加快公共场所适老化、无障碍环境建设改造”，提升城市公共服务品质。但在建设改造的持续推进下，个别城市亮眼的民生工程背后，也暴露出一些公共便民设施在使用和维护上的痛点和堵点。近期，《财经调查》栏目接到多位群众反映，他们城市里的一些公共便民设施，如电梯、自动扶梯等，出现“坏而失修”，甚至“建而不用”的现象。

地下通道、过街天桥便民扶梯反复“停摆”

陷入“修不好循环”长达5年

有不少市民向记者反映，位于贵州省贵阳市云岩区人民大道与飞山街交叉口的八台自动扶梯长期部分停运，甚至全部停运。记者来到现场看到，八台自动扶梯全部停运，标有“电梯维护中 请勿靠近”的维修护栏随意摆放，一些阶梯和扶手上更是布满垃圾和灰尘。

记者经过多日观察发现，电梯所在地点人流量大，周边不仅有老旧小区，还聚集着医院、中小学、老年大学和文化广场等公共场所，老年人和行动不便人群往来频繁。扶梯长期停运，不少搬运行李的路人、步履蹒跚的老人只能攀爬楼梯或绕道通行。当地市民告诉记者，本该服务群众的通行设施，却反复轮番“停摆”，给大家出行带来重重麻烦。

附近社区居委会的工作人员也苦不堪言，纷纷告诉记者，便民扶梯停运问题已经困扰他们两三年。接到投诉后，他们将情况反馈给扶梯的运营单位，但问题一直得不到彻底解决。

记者查询发现，早在2021年，当地媒体就曾报道此处扶梯的停运问题，原因是“因积水过多受到损坏”，只能通过“抽干地下积水，更换扶梯受损零件”，恢复扶梯使用。五年多过去，此处扶梯因为反复停运被多次曝光，故障根源都是强降雨引发积水、造成零部件损坏。

记者联系上维保单位贵州瀚宇电梯有限公司。工作人员透露，他们今年才接手维保，扶梯部分区域是露天的，一旦降雨必然停运；只要排水问题无法彻底解决，扶梯就会反复陷入“泡水受损—停运”的恶性循环。

记者还发现，距离此处不到2公里的人民大道和黔灵西路交叉口的地下通道，八台自动扶梯同样全部停运。

扶梯上的“特种设备使用标志”显示，这两处地下通道的自动扶梯，使用单位都是贵阳云岩云中城市建设投资有限责任公司。公司工作人员同样表示，电梯都是因积水而停运，这是几年来都无法解决的问题。近五年来，维护单位只是单纯修电梯，没有形成可持续运维机制，这十六台公共便民设施一直难以发挥应有作用。

记者发现，除了地下通道，一些人行天桥的自动扶梯也出现长期停运的情况。位于贵州省贵阳市南明区沙冲中路人行天桥的自动扶梯，因长期停运引起很多市民的不满。

维保单位贵州安通达电梯工程有限公司的工作人员告诉记者，自今年6月起，他们接手这两台扶梯的维保工作，维修次数就已经超过10次。

记者查询发现，在今年3月，负责该扶梯的管理方南明区市政工程服务中心针对电梯停运的回应是：“维修设备采购滞后”。然而6月更换维保单位后，扶梯停运的问题至今依然存在。

记者来到贵阳市南明区市政工程服务中心询问电梯修复工作何时结束？工作人员说，电梯使用年限过长、零部件老化，已让检测公司进行评估，要么更新，要么大修，至于何时恢复运行暂无准确时间，还要等待相关手续的完成。

群众反映人行天桥扶梯“停摆”带来不便

市政工程管理处：“确实有很大困难！”

记者来到广西桂林走访。在桂林叠彩区乐群路口的这座人行天桥，周边聚集老旧小区、菜市场、商超，2017年建成后缓解了交通安全和拥堵问题。为了让市民出行更加便利，天桥前后两端各装了一部自动扶梯。如今两部扶梯全部停运，提重物的行人、行动不便的老人只能艰难攀爬。

同样情况在桂林中山北路与环城北一路交叉口、象山区安新洲人行天桥处都存在。记者向三处天桥使用单位桂林市市政工程管理处提出开放需求。设备科工作人员表示，近期已接到不少投诉，他们已经给上级部门提交了维修申请，会及时处理停运的电梯。

甲方乙方相互推诿

天桥配套无障碍电梯沦为摆设

10月初，按照群众反映的线索，记者来到江西赣州。在蓉江新区飞扬大道与和谐大道上，两座人行天桥早在两年前便建成使用，但配套的无障碍升降电梯崭新完好，始终未投入使用，有的电梯门口还摆放着扫帚和推车等杂物，升降电梯长期闲置沦为摆设。

这两座天桥周边聚集多所高校、大学城文化广场和医院。按理说，无障碍升降电梯可以很好地服务有需要的人群，可现实情况却让不少市民心生怨言。

在和谐大道的过街天桥处，记者联系上了施工单位江西省梦远建设有限公司。工作人员告诉记者，2023年就已建好了天桥，配套的无障碍升降电梯也同步安装到位。但委托江西梦远公司施工的建设单位赣州蓉江新区基础设施建设投资管理有限公司，因合同问题，迟迟不肯接收完工的工程，电梯被申请挂停。

根据《中华人民共和国无障碍环境建设法》第十二条，“无障碍设施应当与主体工程同步规划、同步设计、同步施工、同步验收、同步交付使用。”但天桥竣工两年，配套电梯仍未与主体功能同步开放。

记者查询江西省公共资源数智交易平台发现，飞扬大道天桥建设单位同样是赣州蓉江新区基础设施建设投资管理有限公司。带着两处人行天桥的无障碍电梯为何都处于停运状态的疑问，记者联系上建投公司。工作人员称，两处电梯均在办理开通手续，最迟今年年底正常运行。

而早在2024年，建投公司面对停运投诉，就回应“正在推进电梯验收及使用登记手续”。但两年过去，电梯还卡在办证环节。工作人员解释，电梯需要办证、维保招标，程序比较复杂。

记者来到江西省检验检测认证总院特种设备检验检测研究院赣州检测分院。工作人员说，飞扬大道天桥电梯2024年完成监督检验后报停。今年10月初这处电梯再次提交检测申请，却被直接退回。现场检验员表示，一是没电，根本不具备检测条件；二是没安装应急救援电话，年审肯定过不了。

记者来到施工单位江西展诚建设工程有限公司。工作人员直言，电梯停运的原因是建设单位——建投公司没有按照合同金额结清尾款。

记者继续来到建投公司进行询问，工作人员没有回答具体的原因，只是告诉记者：位于飞扬大道人行天桥的电梯正处于整改阶段。对展诚所说的“没有执行好双方的合同”，建投公司直接予以否认，还告诉记者，2024年5月至2025年年底，施工单位展诚公司存在经营上的纠纷，因此电梯迟迟不能开通。

这个问题被几家公司踢来踢去，原本早该享受便民设施的广大市民，只好承受着生活中的诸多不便。

来 源：央视财经

原标题： 便民电梯成“摆设”：坏而失修、建而不用

本文转自：温州新闻网 66wz.com