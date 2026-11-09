埃及列车脱轨事故已致7死112伤
央视新闻客户端 2026-11-09 09:51:25
当地时间11月8日，根据埃及卫生部的最新通报，当天发生在吉萨省阿亚特地区的列车脱轨事故，已造成7人死亡、112人受伤。其中45名伤者经治疗后情况好转，已出院。
当地时间11月8日，根据埃及卫生部的最新通报，当天发生在吉萨省阿亚特地区的列车脱轨事故，已造成7人死亡、112人受伤。其中45名伤者经治疗后情况好转，已出院。
埃及铁路局发表声明说，一列由吉萨开往法尤姆的火车追尾一列由开罗开往南部城市阿斯旺的列车。该局已向现场派出救援人员，清理现场并移走脱轨车厢，争取尽快恢复线路双向运行。
埃及总统塞西8日在社交媒体上表示，密切关注列车脱轨事故。他已指示埃及相关部门提供必要帮助，迅速调查事故原因，并追究所有失职者责任。
来 源：央视新闻客户端
原标题： 埃及列车脱轨事故已致7死112伤
记者 余鹏
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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