中国新闻网 2026-11-09 09:52:13

据美国有线电视新闻网(CNN)报道，当地时间8日，美国总统特朗普表示，只要围绕伊朗核计划及重新开放霍尔木兹海峡的谈判取得进展，美国“极不可能”恢复对伊朗的大规模军事行动。

据美国有线电视新闻网(CNN)报道，当地时间8日，美国总统特朗普表示，只要围绕伊朗核计划及重新开放霍尔木兹海峡的谈判取得进展，美国“极不可能”恢复对伊朗的大规模军事行动。

据报道，特朗普称，美国是否动武，“取决于他们(伊朗)是否会签署一份强有力的协议”。他同时表示，如有必要，他仍会下令对伊朗采取军事行动。

特朗普说，美军已做好准备，目前在中东地区部署3艘航空母舰，并锁定包括发电厂和桥梁在内的伊朗境内基础设施目标。

报道指出，当前美伊仍处于僵持状态，外交方面几乎没有进展。

来 源：中国新闻网

原标题： 特朗普：美伊谈判若取得进展 “极不可能”再对伊动武

本文转自：温州新闻网 66wz.com