新华网 2026-11-09 10:32:43

又是一年“进博季”。今年，境外参展企业数量创新高，参展国家、地区和国际组织数量创新高，全球首发、亚洲首展、中国首秀数量创新高。进博会的含金量，还在上升。为什么要来进博会？一千个“进博客”有一千条理由。穿行在形似四叶草的国家会展中心（上海），在与世界各地的参展方交流中，“三颗心”在记者脑中逐渐清晰。

又是一年“进博季”。今年，境外参展企业数量创新高，参展国家、地区和国际组织数量创新高，全球首发、亚洲首展、中国首秀数量创新高。进博会的含金量，还在上升。

为什么要来进博会？一千个“进博客”有一千条理由。穿行在形似四叶草的国家会展中心（上海），在与世界各地的参展方交流中，“三颗心”在记者脑中逐渐清晰。

先说诚心。

全球展会千千万，但以进口为主题的国家级展会，进博会是头一个。举办进博会，是中国着眼于推动新一轮高水平对外开放作出的重大决策，是中国主动向世界开放市场的重大举措。

订单是开放诚意最直观的体现。过去的八届进博会，累计意向成交额超过5800亿美元。一次次握手，一笔笔订单，背后是中国以开放大市场为各方不断带来“富邻效应”。

这是2026年11月4日拍摄的第九届中国国际进口博览会举办地——国家会展中心（上海）一景。新华社记者陈浩明 摄

进博会是中国主动扩大进口的生动注脚。事实上，从进口规模看，中国已经连续17年位居世界第二，2025年超过18万亿元，今年前三季度又同比增长了22.3%，比出口增速快将近6个百分点。

就在本届进博会开幕当天，首次发布的《出口中国能力发展报告》格外引人注目。报告围绕“各国所优”如何更好对接“中国所需”，提供了“向中国出口什么、能力短板在哪里、怎样提升出口能力”等现实问题的建议。可以说，这是一份分享中国市场机遇的精准指南，诚意十足。

再说恒心。

办进博会，不是一锤子买卖。这些年来，中国一直在践行对世界作出的庄重承诺——“中国国际进口博览会不仅要年年办下去，而且要办出水平、办出成效、越办越好。”

多年参加进博会，记者体会到，进博会越办越好，规模更大、题材更专、活动更精。

以活动组织为例，本届进博会联动组织“出口中国”“投资中国”“购在中国”活动，助力贸易、投资、消费协同贯通，一系列贸易对接、国别合作、路演洽谈正有序展开。商业洽谈的活动区数量增加到19个，面积是上一届的3倍。

11月5日，在上海举行的第九届进博会现场，工作人员在珍得巧克力公司展台为参观者介绍产品。从2018年首届进博会起，珍得参加了历届进博会。新华社记者方喆 摄

美中贸易全国委员会会长谭森认为，现在企业来进博会的目的不止于市场，而是“市场+”。外企可以在进博会找到合适的中国伙伴，共同研发、携手创新，从“在中国，为中国”迈向“在中国，为全球”。

这种感慨是不少进博之友的共同心声。一届一届办下来，许多参展商从“头回客”到“回头客”，再变成“常驻客”“投资客”，与进博会共成长。

最后说暖心。

中国人向来讲究“己欲立而立人，己欲达而达人”。办进博会，中国既欢迎世界500强的“大块头”，也拥抱全球各地的“小而美”企业，不设门槛、不搞排他。

特别是，对于最不发达国家，进博会始终提供免费展位，本届相关展位面积增长了17%。今年5月起，中国对53个非洲建交国全面实施零关税，为非洲伙伴带来更多利好。

几天采访中，记者不断从来自莫桑比克、加蓬、索马里、也门等国家和地区的参展商口中听到一句话——“中国是我们真正可以信赖的朋友”。

九年盛会，岁岁出新，步步向前。在新征程上，进博会将持续让开放红利惠及各国企业、普通民众，奏响合作共赢的时代乐章。

来 源：新华网

原标题： 在进博会，感受开放中国的诚心、恒心、暖心

记者：刘红霞

本文转自：温州新闻网 66wz.com