国家统计局网站 2026-11-09 10:32:44

2026年10月份，全国居民消费价格同比上涨0.7%。其中，城市上涨0.7%，农村上涨0.7%；食品价格下降2.9%，非食品价格上涨1.5%；消费品价格上涨0.8%，服务价格上涨0.7%。1—10月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.9%。

10月份，全国居民消费价格环比持平。其中，城市持平，农村下降0.1%；食品价格下降1.0%，非食品价格上涨0.2%；消费品价格下降0.1%，服务价格上涨0.1%。

一、各类商品及服务价格同比变动情况

10月份，食品烟酒及在外餐饮类价格同比下降1.6%，影响CPI（居民消费价格指数）下降约0.48个百分点。食品中，鲜菜价格下降16.9%，影响CPI下降约0.31个百分点；鲜果价格下降3.8%，影响CPI下降约0.07个百分点；畜肉类价格下降2.7%，影响CPI下降约0.11个百分点，其中猪肉价格下降8.6%；蛋类价格上涨10.1%，影响CPI上涨约0.05个百分点。

其他七大类价格同比六涨一降。其中，交通通信、医疗保健、其他用品及服务价格分别上涨5.5%、2.4%和1.8%，教育文化娱乐、衣着、生活用品及服务价格分别上涨1.5%、1.1%和0.2%；居住价格下降0.3%。

二、各类商品及服务价格环比变动情况

10月份，食品烟酒及在外餐饮类价格环比下降0.5%，影响CPI下降约0.16个百分点。食品中，鲜菜价格下降5.8%，影响CPI下降约0.09个百分点；蛋类价格下降5.2%，影响CPI下降约0.03个百分点；水产品价格下降1.3%，影响CPI下降约0.02个百分点；畜肉类价格持平，其中猪肉价格下降1.0%。

其他七大类价格环比三涨两平两降。其中，交通通信、教育文化娱乐、医疗保健价格分别上涨1.0%、0.3%和0.1%；衣着、居住价格均持平；其他用品及服务、生活用品及服务价格分别下降1.1%和0.2%。

2026年10月份居民消费价格主要数据

附注

1.指标解释

居民消费价格指数（Consumer Price Index，简称CPI）是度量居民生活消费品和服务价格水平随着时间变动的相对数，综合反映居民购买的生活消费品和服务价格水平的变动情况。

2.统计范围

居民消费价格统计调查涵盖全国城乡居民生活消费的食品烟酒及在外餐饮、衣着、居住、生活用品及服务、交通通信、教育文化娱乐、医疗保健、其他用品及服务等8大类、268个基本分类的商品与服务价格。

3.调查方法

采用抽样调查方法抽选确定调查网点，按照“定人、定点、定时”的原则，直接派人到调查网点或从互联网采集原始价格。数据来源于全国31个省（区、市）约500个市县、近12万家价格调查点，包括商场（店）、超市、农贸（生鲜）市场、服务网点和互联网电商等。

4.数据说明

由于“四舍五入”原因，有时会出现合计数据与分类数据高值或低值相同的情况。

5.基期轮换

按照统计制度安排，2026年1月起，我国CPI开始编制和发布以2025年为基期的价格指数。与上轮基期相比，新基期的调查分类目录、代表规格品和调查网点均有调整，分类权数也有变化，以反映居民消费结构的最新变动。经测算，本次基期轮换对CPI各月同比指数的影响平均约为0.06个百分点。

来 源：国家统计局网站

原标题： 2026年10月份居民消费价格同比上涨0.7%

本文转自：温州新闻网 66wz.com