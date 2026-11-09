教育部发布秋招季求职预警信息

全国教育辟谣平台 2026-11-09 10:32:44

2026年秋季校园招聘正在进行，广大毕业生正处于求职关键阶段。一些不法分子受利益驱使，冒用用人单位名义散布虚假招聘信息，制造、贩卖焦虑，巧立名目收取费用，甚至诱导办理贷款，严重损害毕业生切身利益，扰乱人力资源市场秩序。为此，教育部梳理汇总了近年来出现的求职诈骗典型案例和惯用话术，提醒广大毕业生和家长提高警惕、明辨真伪，通过正规渠道求职。

2026年秋季校园招聘正在进行，广大毕业生正处于求职关键阶段。一些不法分子受利益驱使，冒用用人单位名义散布虚假招聘信息，制造、贩卖焦虑，巧立名目收取费用，甚至诱导办理贷款，严重损害毕业生切身利益，扰乱人力资源市场秩序。为此，教育部梳理汇总了近年来出现的求职诈骗典型案例和惯用话术，提醒广大毕业生和家长提高警惕、明辨真伪，通过正规渠道求职。

付费内推是骗局，正规招聘不收费

【套路】不法分子冒用央国企名义，在社交、直播、短视频平台或线上社群、网络论坛等发布“中国**集团急招数万人”“不限专业、基本报名就能进”“年薪**万、有正式编制”等虚假或夸大信息；再虚构“内部推荐渠道”，暗示掌握“少量内部名额”“有内推、实习等资源可对接”，谎称“普通网投简历无法通过筛选，只有付费内推才能直通面试官”，渲染名额紧张、错过不再有的紧迫感，有的还编造聊天记录、“成功案例”，甚至伪造劳动合同、就业协议；进而以“内推服务费”“面试打点费”“入职保证金”等名义收取高额费用，收款后以各种理由推脱，甚至直接失联。

【提醒】央国企选人用人有正规流程，一些央国企已公开声明，未授权任何网站、社交媒体、个人发布招聘信息，招聘不收取任何费用。对以“付费内推”“保实习、包证明”等名义要求缴纳高额费用安排就业或实习的，均应果断拒绝。求职可通过“国家大学生就业服务平台”“就业在线”“国资央企招聘平台”“中国公共招聘网”等教育、人社、国资委部门搭建的招聘网站，查找权威央国企招聘信息；或参加学校就业部门组织的校园招聘活动求职。

异常高薪莫轻信，公域引流私域骗

【套路】此类骗局多以应届高校毕业生为主要对象。毕业生求职经验不足，对正规招录流程不熟悉，容易被虚假承诺诱导；家长对孩子就业格外关心，易受焦虑情绪影响。不法分子多采取公域引流、私域转化的隐蔽模式：先以分享经验、解读政策、提供攻略等方式吸引流量，再以免费资料、模拟面试为诱饵吸引求职者跟进，然后通过私信、弹幕、评论区引导等方式，将求职者诱导至社交群组或一对一咨询，层层话术诱导，最终实现付费转化，一旦得手便解散群组或拉黑失联。所谓“活少钱多”“躺平赚钱”等“听上去很美”的招聘信息，多为引流诱饵。

【提醒】遇到“零门槛”却承诺异常高薪的招聘信息，需高度警惕，多查多问多防备。对网络平台、自媒体等发布的信息，要注意核验账号资质，通过与用人单位官方网站比对等方式，多方核验岗位信息真实性；不点击不明链接，不加入来路不明的群组。

求职莫成“培训贷”，免息分期藏陷阱

【套路】“培训贷”骗局通常以招聘为名进行引流，变相推销培训课程，招聘与培训主体分离、分段实施欺诈。先发布“零门槛、不限专业、面试即入职、高薪稳定”等虚假招聘信息吸引求职者投递简历；面试时刻意贬低求职者能力，制造求职焦虑，顺势推销“岗前培训”“内部定向培训”；再以“培训包就业、保障薪资、核发国家认可证书”等虚假承诺，诱导求职者支付高额费用参加培训；对资金不足或心存犹豫的求职者，进一步以“先培训后付费、免息分期”等说辞，诱导其签订高额培训协议、在指定平台办理培训贷款，令求职者未就业先负债。

【提醒】面对求职过程中以各种理由要求参加需支付高额费用的培训才能安排就业或实习岗位的，均应果断拒绝。确有培训需求的，应核实培训机构是否具备依法审批的许可资质；对宣传发放国家认可证书的，应核实是否具备发证资质、证书是否在政府部门平台可查。签订涉及贷款的协议，务必核实放款方资质、贷款利率、还款方式及违约责任。慎重在平台注册信息及办理贷款，坚持理性借贷，避免过度负债，切勿轻信“免息分期”“低门槛、秒到账”等承诺，避免陷入非法债务纠纷。

巧立名目收费用，留存证据依法维权

【套路】收费名目花样翻新，“报名费”“手续费”“资料费”“介绍费”“服务费”“定金”等层出不穷。有关部门提示，此类骗局存在数额较大、连环诈骗现象：求职者付款后，不法分子常以“政策变化”“领导调整”等理由拖延搪塞，甚至直接失联，还可能变换名目反复行骗。

【提醒】正规用人单位招聘不会收取上述费用。求职者要注意保留相关聊天记录、协议文本和转账凭证等，为可能的纠纷留存证据。如遭遇诈骗，第一时间向公安机关报案；同时可向人社部门劳动监察机构举报非法开展人力资源服务行为，向中央网信办违法和不良信息举报中心（12377）举报网络虚假招聘信息，依法维护自身就业权益。

教育部提醒广大毕业生：

正规招聘不收费、不向个人账户转账。求职认准官方渠道，切勿轻信“花钱能买好工作”！

来 源：全国教育辟谣平台

原标题： 教育部发布秋招季求职预警信息

本文转自：温州新闻网 66wz.com