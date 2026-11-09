超越煤电，光伏成为我国装机第一大电源——一束光改写电力版图

人民日报 2026-11-09 10:32:44

从1985年第一座光伏电站投运，到2018年首个大型平价光伏项目并网，再到光伏登顶装机第一电源……回望中国电力版图的变迁，端详中国光伏产业的跃升，战略擘画清晰可感。

“能源问题是发展中的战略问题。我们率先开发风电、光伏，走的路现在看是有前瞻性的”。今年3月，习近平总书记在河北雄安新区中国华能集团考察时强调。

战略上的清醒远见，在时间的刻度上留下回响。

今年7月，光伏超越煤电，成为我国装机规模最大的电源品类。

与此同时，中东地缘冲突持续延宕，国际能源署发出“全球正面临历史上最严重的能源危机”警告。

风暴来袭，中国岿然不动。可再生能源发电量占比超四成，各类用能需求有力保障，经济社会平稳运行。

从1985年第一座光伏电站投运，到2018年首个大型平价光伏项目并网，再到光伏登顶装机第一电源……回望中国电力版图的变迁，端详中国光伏产业的跃升，战略擘画清晰可感。

从“配角”到“主角”

绿色之光熠熠生辉

从微光到登顶，一束光，何以改写中国电力版图？

时间回到2005年。那时的中国光伏，风光无限，是全球光伏四大生产基地之一。

然而，繁荣背后，暗流潜伏。

原料进口、技术设备依赖国外，市场在外，产业面临“三头在外”隐忧。

转眼间，随着欧美“双反”调查落地，中国光伏集体受挫：半数以上企业停产，部分企业面临破产。

行业危机持续严重之际，转机出现——

2012年11月，党的十八大报告明确提出，“支持节能低碳产业和新能源、可再生能源发展，确保国家能源安全。”

2013年7月，国务院出台《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》，提出扩大国内市场、提高技术水平，促进光伏产业持续健康发展。

2014年6月，中央财经领导小组第六次会议，习近平总书记创造性提出“四个革命、一个合作”能源安全新战略，强调“形成煤、油、气、核、新能源、可再生能源多轮驱动的能源供应体系”。

高瞻远瞩的战略布局，为深陷低谷的光伏产业照亮了前行之路。

启动光伏发电“领跑者”计划、实施光伏扶贫工程、发布《太阳能发展“十三五”规划》……战略指引、政策落地，短短几年，我国通过产品制造、市场应用、财税等政策，迅速营造了有利于光伏产业发展的环境。

时间来到2020年。

2020年9月22日，第七十五届联合国大会一般性辩论上，习近平主席郑重宣布：“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。”

“实现‘双碳’目标，不是别人让我们做，而是我们自己必须要做。”着眼破解资源环境约束突出问题、实现可持续发展，锚定推动经济结构转型、满足人民美好生活需要，新时代中国坚定不移加快能源转型。

2022年8月，光伏装机超越风电，成为国内第一大新能源电源；

2023年3月，光伏装机超越水电，成为我国第一大清洁能源；

2025年3月，光伏与风电合计装机规模超过火电；

2026年7月，光伏超越煤电，登顶装机第一电源。

发展的过程总是充满挑战。光伏装机规模快速提升，新问题接踵而来。

光伏基地建在哪？“沙戈荒”成为新阵地。

沙漠、戈壁、荒漠，过去的“发展死角”。换个视角，这些地方光照充沛、地势开阔。截至2025年底，“沙戈荒”基地累计投产风光装机超1.5亿千瓦。

发电送不出怎么办？建设新能源外送通道。

风光资源集中在西部，用电负荷在东部，外送通道将西电东送。

眼下，藏粤直流工程建设正酣，建成投产后可以把西藏的绿电直送粤港澳大湾区。目前全国在运特高压通道达46条，“西电东送”能力超3.4亿千瓦。

电网接不住怎么破？构建新型电力系统。

光伏发电“看天吃饭”，天然具有间歇性、波动性，以源网荷储多元协同来破局。

统筹调度各类灵活调节电源，形成快速响应的供电缓冲；研发智能调度技术，对光伏出力、用电负荷精准预判……国家电网、南方电网持续提升电网韧性，不断提升新能源消纳能力。

“总书记说过，‘天底下哪有那么多四平八稳、顺风顺水的事’。”国家能源局新能源司司长李创军说，党中央明确“双碳”目标后，社会各界对大力发展新能源的共识进一步凝聚，“我们做的就是完善一项项政策，不断解决问题、破解难题。”

2013年，我国光伏新增装机规模跃居全球第一；2015年，累计装机规模超过德国，成为全球第一；2025年，中国光伏装机规模已连续10年稳居全球首位。如今，中国每用8度电，就有1度来自光伏。

“经过10余年的发展，中国光伏从补充电源进阶为主力电源，助力能源结构多元化程度不断提高，让绝大部分能源消费由国内自主保障。”中国电力企业联合会秘书长郝英杰说。

从“配角”到“主角”，从补充电源到主力电源，一束绿色之光，照见中国能源转型的铿锵步伐。

从“能用”到“好用”

创新之光引领升级

2018年，儿童节当天，中国光伏行业迎来了一场深刻的“成人礼”。

此前一天，“531光伏新政”发布，提出将收紧补贴规模、下调补贴标准。

挑战扑面而来：“平价上网”，中国光伏能做到吗？

“要把现代能源经济这篇文章做好，紧跟世界能源技术革命新趋势，延长产业链条，提高能源资源综合利用效率。”习近平总书记为行业指方向、明方法。

循着总书记的指引，中国光伏企业咬紧牙关，变补贴退坡的压力为技术突围的动力。

硅片，光伏电池组件的“基底”。彼时，市场上有2条技术路径。单晶硅，光电转换效率更高，但工艺复杂、成本高昂；多晶硅，虽然光电转换效率低1.5至2个百分点，但工艺精简、成本较低。

隆基绿能创始人、首席技术官李振国坚定地选择了单晶路线。

“只要制造成本降下来，单晶对多晶的效率优势就能转化为市场优势，帮助光伏行业真正降低度电成本。”李振国说。

降成本，怎么干？

起初，隆基绿能想引入金刚线切割工艺。然而，去国外买设备时，却遭到拒绝。

怎么办？自己干！

那时，国内金刚线产业链极不完整，线材、切割液、切片机都很薄弱，良品率甚至不到80%。

隆基绿能没有放弃，而是用订单和耐心，与供应商一起迭代升级。金刚石微粉如何更均匀固结，母线如何拉得更细、更稳定……难题被逐一攻克。

很快，国内金刚线产业链迅速成熟。到2020年，单晶硅成本已从6元/片降到2元/片，为光伏摆脱“高价电”标签、实现“平价上网”奠定坚实基础。

正是凭借金刚线切割和多次装料拉晶技术，隆基绿能与美畅股份、有研硅等企业共同获得国家科学技术进步奖二等奖。

技术革命引领产业升级。2021年，单晶硅市占率超94%，取代多晶硅，成为市场主流。

李振国感慨，“‘关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的’，没有自主可控的核心技术，再大的产能也是‘沙滩上的城堡’。”

电池片的技术升级亦是如此。

P型PERC电池，电池片的一种结构。2016年，中国企业率先将这一技术实现产业化落地，并引领全球。不过，P型PERC电池的天花板“肉眼可见”，理论发电效率极限仅为24.5%。

如何破局？

中国企业将目光投向了N型电池。它不仅发电效率更高、衰减更低，而且弱光响应更优。

其实，早在1974年，N型电池的结构概念便提出了，但它一直在实验室里沉寂，难以实现产业化。

中国企业不服输。晶科能源开展了一场数百个参数里的“质量突围”，最终于2018年率先实现了N型TOPCon电池的商业化应用。

不到两年时间，依托完备的产业体系，N型电池在中国落地生花，迅速替代P型电池。

从硅片到电池，技术接力之下，中国光伏的平均光电转换效率从10多年前的约18%升至如今的约26%。

向上之路，生生不息，顶峰就在眼前。

2022年11月，隆基绿能宣布，其自主研发的N型异质结电池光电转换效率达26.81%。这一刻，中国打破了发达国家垄断了半个世纪的硅电池效率世界纪录。

“中国光伏产业的竞争力，是靠一代代人不懈奋斗，持续提高转换效率、降低制造成本和发电成本实现的。”中国光伏行业协会执行秘书长刘译阳说。

今日的中国，光伏发电成本已低于煤电，度电成本降至0.15元左右，光伏成为重要的清洁电源。

行业人士测算，今天的中国，每制造1瓦光伏组件只需用电0.4千瓦时，而这1瓦组件在其30年生命周期里，能够发出45千瓦时电，实现了100多倍的放大。

创新，成就辉煌。

截至2025年底，我国多晶硅、硅片、电池片、组件4个主要制造环节的产量连续多年全球第一，全球市场占比均超70%，产业链配套完整度全球领先。

创新，永不止步。

8月，天合光能联合复旦大学、东南大学开展产学研攻关，探索新一代叠层电池技术，稳态效率达32.22%。

9月，隆基绿能自主研发的背接触电池光电转换效率再次刷新世界纪录，达到28.29%。

从“高价电”到“平价电”，一束创新之光，映射科技自立自强的攀登之路。

从造福自身到赋能全球

开放之光点亮世界

光伏的故事，从未止于发电。

“推进‘双碳’工作是破解资源环境约束突出问题、实现可持续发展的迫切需要，是顺应技术进步趋势、推动经济结构转型升级的迫切需要，是满足人民群众日益增长的优美生态环境需求、促进人与自然和谐共生的迫切需要，是主动担当大国责任、推动构建人类命运共同体的迫切需要。”习近平总书记的谆谆教诲引人深思。

能源行业从业者铭记于心、苦苦思索：清洁能源的价值，能否跳出发电、融入生活、惠及民生？

走进沙漠，一片光伏板，锁住万亩沙。

库布其沙漠，我国第七大沙漠，曾被称为“死亡之海”。就在这片沙漠里，国家首批千万千瓦级“沙戈荒”大基地建设正酣。

目前，该项目光伏先导工程已有200万千瓦并网。未来，基地每年可向东部地区送电约400亿千瓦时。

但，更大的变化在地面。

如果你在春天走进电站，金叶榆、白榆、樟子松、山桃、山杏沿路排开、错落有致，光伏板底下的沙柳、杨柴正冒新芽。以前寸草不生的地方，现在生机盎然。

“光伏板的阴影不仅能遮蔽阳光，还能减少土壤水分蒸发，为种植植物创造了有利条件。”中国三峡新能源集团副总经理张立一介绍，这种“板上发电、板下种植”的模式，让沙漠土地重新焕发了生机。

如今，库布其“大基地”占地3万余亩的光伏场区植被覆盖率从不足5%跃升至15%以上。一块光伏板，以光为媒、向沙要绿、以绿生金。

在安徽阜阳，采煤沉陷区的闲置水面建起漂浮式光伏电站，以光养水、净水养绿；在吉林双辽，电场变身牧场，光伏组件下，绿草葱葱，成群的牛羊或大快朵颐，或悠然小憩，实现“牧光互补”……

在中国，除了发电，光伏正在和生态治理、农业养殖、乡村振兴密切结合，让老百姓看得见、摸得着、用得上、得实惠。

光从东方来，照亮自身，也照亮世界。

2025年，联合国气候变化峰会上，习近平总书记提出，“让绿色发展真正惠及世界每个地方。”

一束光，撑起一个家庭。

在土耳其，娜依·乌亚尔的生活因一家中国光伏企业的到来而发生巨变。

今年3月，正泰新能中标土耳其科尼亚省埃雷利地区的某大型光储项目，决定投资建设本地工厂。娜依·乌亚尔凭借严谨的操作习惯，成功入职正泰新能土耳其工厂。

从制程质量检验员到焊带拉力测试实验员，再到培训新员工，娜依·乌亚尔越干越自信，“这份工作让我不再只是一名家庭主妇，而是变得更独立，对生活有了新的目标和规划。”

今日的中国，不仅仅实现产品出海，还扎根当地，为当地带去就业机会，带动产业链发展。

一束光，驱动一家工厂。

地处非洲东部的肯尼亚，盛产高质量红茶。以前，当地茶厂只能靠烧木柴烘干茶叶，对森林植被造成极大破坏。

如今，中国企业带去了光伏“能量包”方案。在工厂屋顶和闲置空地上铺设光伏板，再配上储能系统，白天存电、高峰放电。

“现在，白天制茶高峰，光伏绿电直供生产线，用电成本节省近三成，一年可少烧近2万立方米木材。”当地一家茶厂负责人威廉姆说，电稳了，茶叶品质更稳，出口底气更足。

一束光，点亮一个村庄。

在吉尔吉斯斯坦，由中国企业投资建设的吉国首座大型光伏电站——詹泰光伏电站正式投入运营。

“以前，家里总是停电，孩子晚上连作业都写不了，冰箱也因此损坏。”居民马拉特·楚克巴耶夫说，“现在一切都好起来了，日子越过越舒心。”

在乌兹别克斯坦，中国能建投资的1吉瓦光伏项目可满足当地400万居民的用电需求；在阿联酋，中国电建签署阿布扎比RTC光储项目北侧区块EPC合同，投用后预计每年可使当地减少约570万吨二氧化碳排放……

跨越山海，点亮万家。

中国光伏，在推动自身经济社会发展全面绿色转型的同时，造福世界、启迪世界，为全球可持续发展贡献智慧与力量。

“近10年来，中国推动全球光伏发电成本下降约90%。中国光伏的发展，不仅增加了全球清洁能源产品供给，更降低了全球绿色转型的门槛。”电力规划设计总院国际咨询院院长黎岚说。

从造福自身到惠及世界，一束开放之光，辉映着一个负责任大国的胸襟与担当。

…………

站上新台阶，中国光伏的未来，有挑战有机遇。

挑战，来自“内卷式”竞争。非理性竞争、电力消纳压力、企业利润压缩……规模全球第一的光伏行业“一半是海水，一半是火焰”。

机遇，来自绿色转型步伐加快。7月，《可再生能源发展“十五五”规划》发布，明确到2030年，风电和太阳能发电总装机达到28亿千瓦以上、装机占比超过50%。市场机遇，就在眼前。

“奔向理想的道路从来都不平坦，伟大胜利都是依靠顽强斗争取得的。”

10月9日，《中共中央国务院关于发展新质生产力的意见》正式发布，提出“大力推进科技创新”。

中国光伏企业坚信，唯有科技，可应对挑战。他们奋力攻坚，不断刷新光伏转换效率的极限；他们布局太空光伏，把脚步迈向星辰大海……

阳光洒向大地，光伏板静静铺展。一束光，穿过戈壁，越过山海，照亮更辽阔的远方。

来 源：人民日报

原标题： 超越煤电，光伏成为我国装机第一大电源——一束光改写电力版图

记者 李心萍 王云杉 记者窦皓、王者、秦瑞杰参与采写

本文转自：温州新闻网 66wz.com