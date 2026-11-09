新华网 2026-11-09 10:32:44

以色列总统赫尔佐格8日正式授权以色列国防军前总参谋长、正直党领导人加迪·埃森科特组建新政府。此前，现任总理内塔尼亚胡领导的右翼阵营在10月27日举行的议会选举中失去多数席位。

以色列总统赫尔佐格8日正式授权以色列国防军前总参谋长、正直党领导人加迪·埃森科特组建新政府。此前，现任总理内塔尼亚胡领导的右翼阵营在10月27日举行的议会选举中失去多数席位。

11月8日，在耶路撒冷，以色列总统赫尔佐格（右）与以色列国防军前总参谋长、正直党领导人加迪·埃森科特一同出席授权仪式。新华社记者 庞昕熠 摄

赫尔佐格在当天举行的授权仪式上呼吁组建一个“能够长期执政的稳定政府”，并强调团结的重要性。

埃森科特表示，以色列正处于“关键时刻”，其在多条战线军事冲突中的目标“尚未实现”，在国际社会陷入“严重危机”，民主制度也面临严峻挑战。埃森科特说，如果以色列继续沿当前道路前进，可能面临“无法挽回的局面”。他呼吁建立新的领导层，重建民众信任。

根据以色列法律，埃森科特有28天时间组建新政府，必要时可申请最多延长14天。在新政府宣誓就职前，内塔尼亚胡将继续担任看守政府总理。

此前，埃森科特领导的正直党获得议会120名议员中67人的推荐组建新政府，内塔尼亚胡则获得46人推荐。目前，埃森科特依靠由右翼、中间派和左翼政党组成的四个政党联盟，但这一联盟仅拥有48个议席，仍需争取阿拉伯裔政党或其他政党的支持，才能组建政府。组阁谈判面临明显分歧。埃森科特的重要盟友、“以色列是我们的家园”党领导人阿维格多·利伯曼8日重申，反对组建依赖阿拉伯裔政党支持的少数派政府，认为此举将“损害安全，并使内塔尼亚胡重新掌权”。

11月8日，在耶路撒冷，以色列总统赫尔佐格（右）与以色列国防军前总参谋长、正直党领导人加迪·埃森科特一同出席授权仪式。新华社记者 庞昕熠 摄

11月8日，在耶路撒冷，以色列国防军前总参谋长、正直党领导人加迪·埃森科特在接受组阁授权后发表讲话。新华社记者 庞昕熠 摄

11月8日，在耶路撒冷，以色列国防军前总参谋长、正直党领导人加迪·埃森科特在接受组阁授权后发表讲话。新华社记者 庞昕熠 摄

来 源：新华网

原标题： 以色列总统正式授权埃森科特组建新政府

记者：王卓伦 庞昕熠

本文转自：温州新闻网 66wz.com