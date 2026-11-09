鹿城区委书记张崇波看望慰问新闻工作者

鹿城发布 2026-11-09 10:48:14

在第27个中国记者节即将到来之际，11月6日，鹿城区委书记张崇波走访慰问奋战在一线的新闻工作者，代表鹿城区委区政府向大家致以节日问候。

把镜头对准奋楫一线的身影，把笔墨留给攀高争先的热土，把声音传向科技潮涌的前方。在第27个中国记者节即将到来之际，11月6日，鹿城区委书记张崇波走访慰问奋战在一线的新闻工作者，代表鹿城区委区政府向大家致以节日问候。他强调，要全面落实习近平总书记“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署，紧扣市委“1361”思路举措和鹿城区委“一区三地五城”发展定位，主动适应人工智能等新技术变革，让鹿城故事更有筋骨、更有温度、更有回响，为首善之区建设注入源源不断的精神动能。

一直以来，鹿城区委宣传部、鹿城区融媒体中心紧扣鹿城区委区政府中心工作，把“围绕中心、服务大局”作为新闻舆论工作的坐标定位，在“强城行动”的主战场上找准镜头、对准一线，在“六干六拼·攀高争先”行动的奋进场景中记录实景、展现实干，让主流舆论的鼓点与鹿城发展的步伐同频共振。

在鹿城区融媒体中心、温州白鹿传媒有限公司，张崇波看望一线新闻工作者，参观融媒AI生产间，了解“数智融声”工程、AIGC内容生产、爆款产品打造、民生服务场景拓展等情况，并指出，记者是时代的记录者，也是城市拔节生长的见证者。一直以来，大家把笔触扎进瓯越文脉的千年回响里，把镜头架在产业变革的对话现场中，让鹿城的改革热度、创新浓度与人文厚度一次次进入公众视野。当人工智能重构内容生产的底层逻辑，新闻工作者既要守住“在场”的定力，也要拿出“求变”的勇气，让技术为思想服务、让流量向价值回归，为鹿城高质量发展凝聚更强合力、营造良好舆论氛围。

张崇波强调，今年是“十五五”开局之年，鹿城区新闻工作者要深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记关于新闻舆论工作的重要论述，以笔墨光影记录首善之区的奋进足迹，以融合变革放大主流舆论的声量。要在守正中筑牢主流舆论的压舱石，坚持党管媒体原则，始终为党立言、为民发声，坚持正确政治方向、舆论导向、新闻志向、工作取向，把强信心、聚民心、暖人心、筑同心贯穿新闻舆论工作全过程，让主流舆论更加可亲可信、深入人心。要在奔跑中擦亮创新鹿城的金名片，善用人工智能、大数据分析、虚拟现实等新技术赋能内容生产与精准传播，促进内容生产从“相加”向“相融”、传播方式从“单点发声”向“矩阵传播”跃升，做强“鹿城发布”“鹿城融媒”等传播平台，讲好鹿城在温州“万亿之城”再出发中的首善担当。要在变革中锻造全媒传播的轻骑兵，淬炼“四力”真功，建强一支政治过硬、本领高强、求实创新的新闻舆论队伍，深耕“文化+”融合、“新闻+”服务，推动采编力量向一线集结、优质内容向平台汇聚、服务触角向基层延伸，以融媒力量服务经济社会高质量发展。

鹿城区委常委、宣传部部长叶恒坚一同走访。

来 源：鹿城发布

原标题： 张崇波看望慰问新闻工作者

记者 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com