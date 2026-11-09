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伊朗媒体称格什姆岛遭美军袭击

新华网 2026-11-09 10:32:45
据伊朗塔斯尼姆通讯社11月8日晚报道，伊朗南部格什姆岛遭到美军袭击。

　　据伊朗塔斯尼姆通讯社8日晚报道，伊朗南部格什姆岛遭到美军袭击。

　　报道还说，此前网络上有传言称锡里克岛和阿巴斯港也传出爆炸声，但目前掌握的信息显示，这两地爆炸与袭击无关，而是与伊朗为维护霍尔木兹海峡安全所采取的行动有关。

　　伊朗伊斯兰共和国通讯社稍早前报道说，格什姆岛传出4声爆炸声。

来　源：新华网

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本文转自：温州新闻网 66wz.com

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