伊朗媒体称格什姆岛遭美军袭击
新华网 2026-11-09 10:32:45
据伊朗塔斯尼姆通讯社11月8日晚报道，伊朗南部格什姆岛遭到美军袭击。
据伊朗塔斯尼姆通讯社8日晚报道，伊朗南部格什姆岛遭到美军袭击。
报道还说，此前网络上有传言称锡里克岛和阿巴斯港也传出爆炸声，但目前掌握的信息显示，这两地爆炸与袭击无关，而是与伊朗为维护霍尔木兹海峡安全所采取的行动有关。
伊朗伊斯兰共和国通讯社稍早前报道说，格什姆岛传出4声爆炸声。
来 源：新华网
原标题： 伊朗媒体称格什姆岛遭美军袭击
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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