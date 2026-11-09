新华网 2026-11-09 10:28:11

俄罗斯国防部11月8日发布通报说，俄军当天下午使用无人机打击乌克兰能源基础设施和为乌军服务的海上船只。

俄罗斯国防部8日发布通报说，俄军当天下午使用无人机打击乌克兰能源基础设施和为乌军服务的海上船只。

通报说，俄军击中敖德萨州西南黑海海域一艘载有乌军武器装备的干货船和切尔诺莫斯克港一艘运送军民两用物资的集装箱船。

通报还说，第聂伯罗彼得罗夫斯克州330千伏“卡缅斯卡娅”变电站被击中，该变电站此前为该州军工企业供电。

来 源：新华网

原标题： 俄国防部称打击乌能源设施及两艘涉军船只

本文转自：温州新闻网 66wz.com