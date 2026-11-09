聚力打造人工智能示范应用第一区 瓯海区委书记刘云峰赴上海招商引智拓合作

瓯海发布 2026-11-09 10:48:14

11月5日至6日，瓯海区委书记刘云峰率队到上海开展招商引智，走访对接人工智能重点企业，学习了解人工智能领域前沿发展态势与市场动向，积极探寻双方合作共赢的契合点。

11月5日至6日，瓯海区委书记刘云峰率队到上海开展招商引智，走访对接人工智能重点企业，学习了解人工智能领域前沿发展态势与市场动向，积极探寻双方合作共赢的契合点。瓯海区领导郑益群参加活动。

当前，瓯海正聚力建设人工智能示范应用第一区，依托中国（温州）数安港、中国基因药谷等高能级平台持续加码发力。其中，数安港作为温州抢占数据产业新赛道、培育新质生产力的核心战略平台，持续探索以数据智能赋能传统制造业转型升级、助力实体经济数字化改革，深度承接数据基础设施建设先行先试、数据产业集聚区、数据利用安全监管等18项国家部委试点任务。

为进一步加快数安港建设，推动人工智能企业集聚发展，刘云峰一行与具身机器人、区块链、可信空间服务、大模型等人工智能领域各赛道领跑者对接交流，认真倾听学习企业创新实践及对人工智能产业发展的研判分析，了解企业发展诉求与布局规划。刘云峰表示，瓯海当前正把人工智能作为创新瓯海建设的关键着力点，加快构建产业发展生态、布局重点产业项目、拓展多元应用场景，与企业发展方向和战略布局高度契合，双方合作领域广阔、未来空间可期。真诚欢迎期待人工智能企业携团队、带项目落户瓯海。瓯海将持续打造一流创新生态，配齐完善上下游产业配套，提供优质高效助企服务，助力企业在瓯海扎根壮大，来瓯海、创未来。

来 源：瓯海发布

原标题： 聚力打造人工智能示范应用第一区 刘云峰赴上海招商引智拓合作

记者 黄冰娥

本文转自：温州新闻网 66wz.com