乐清市委书记戴旭强赴北京开展招商引资活动

乐清发布 2026-11-09 10:48:14

11月5日至6日，乐清市委书记戴旭强率队赴北京市开展招商引资活动，聚焦智能制造、产品出海、文旅新业态等重点赛道，深化交流对接、携手共同发展。

11月5日至6日，乐清市委书记戴旭强率队赴北京市开展招商引资活动，聚焦智能制造、产品出海、文旅新业态等重点赛道，深化交流对接、携手共同发展。

北京新鼎荣辉资本管理有限公司是一家专注新能源汽车、芯片半导体、人工智能等科技赛道扩张期企业股权投资与Pre-IPO投资的私募投资机构，目前已累计投资项目近100个，覆盖产业链企业超300家。戴旭强实地了解企业产业布局、战略规划等情况，为公司的前瞻理念和发展成果点赞。他与公司相关负责人围绕产业基金合作、优质项目孵化、产业链招商等进行深入交流，希望深化交流合作，推动更多资本、项目、人才汇聚乐清，合力谱写互惠共进新篇章。

丝路工业互联网促进中心深耕工业互联网技术以及芯片半导体等产业领域，是服务“一带一路”科技创新与经贸合作的科技型社会组织。戴旭强详细了解该中心运作情况后表示，当前乐清正大力推动电气产业向中高压、微电网两端延伸，与中心在产业转型升级、产品出海、产业人才引育等方面有着广阔的合作空间，希望持续深入交流对接、探索多元合作模式，携手实现协同发展。

完美世界控股集团是国家文化产业示范基地，业务涵盖影视、游戏、电竞三大板块，近年来布局文旅赛道，多个数实融合沉浸式文化体验项目先后落地北京、无锡。戴旭强与公司负责人交流时表示，乐清正依托雁荡山得天独厚的资源禀赋，紧扣游客需求和流行趋势，植入更多新体验新玩法新产品，致力打造常玩常新的文旅场景。期待双方聚焦业态创新、智慧文旅等领域开展深入合作，着力在产品打造、市场拓展等方面取得更多新成果，实现双向赋能、共赢共享。

戴旭强表示，乐清将持续优化营商环境，全链条强化要素保障，全方位提升服务效能，为广大企业在乐深耕发展创造良好环境。

乐清市领导王金法、王人骏参加活动。

来 源：乐清发布

原标题： 戴旭强赴北京开展招商引资活动

记者 蔡甜甜、刘言勇

本文转自：温州新闻网 66wz.com