新华网 2026-11-09 10:30:23

根据南非独立选举委员会8日公布的选举结果，执政党非洲人国民大会（非国大）在地方政府选举中保住第一大党地位，但得票率降至不足31%，较2021年地方政府选举下跌接近15个百分点。

11月8日，在南非约翰内斯堡米德兰地区举行的地方选举结果公布仪式上，南非总统拉马福萨发表讲话。新华社发（南非政府新闻办公室供图）

根据南非独立选举委员会8日公布的选举结果，执政党非洲人国民大会（非国大）在地方政府选举中保住第一大党地位，但得票率降至不足31%，较2021年地方政府选举下跌接近15个百分点。

选举结果显示，在全部有效选票中，南非总统拉马福萨领导的非国大得票率为30.76%，该党主要竞争对手民主联盟得票率为24.64%。前总统祖马领导的民族之矛党首次参加地方政府选举，得票率9.77%。

11月8日，在南非约翰内斯堡米德兰地区举行的地方选举结果公布仪式上，南非总统拉马福萨（讲台右一）发表讲话。新华社发（南非政府新闻办公室供图）

据独立选举委员会统计，此次选举投票率为52%，高于2021年地方选举的45.9%。

从全国范围看，非国大保住了在西北、北开普、东开普、姆普马兰加、林波波和自由州六省传统优势；民主联盟在巩固西开普省支持率优势的同时，在经济大省豪滕省取得重大突破；民族之矛党则在祖鲁族人口集中的夸祖卢-纳塔尔省表现突出。

11月8日，在南非约翰内斯堡米德兰地区举行的地方选举结果公布仪式上，电子显示屏显示南非地方选举的选举结果。新华社发（南非政府新闻办公室供图）

在当天下午于约翰内斯堡米德兰地区举行的地方选举结果公布仪式上，拉马福萨祝贺当选的议员。他强调，在没有任何党派赢得绝对多数的地区，各党派应寻求共同点，尽快组建市议会并按时通过预算案，确保市政稳定和基本服务不受政治分歧影响。

此次选举值得关注的变化之一是南非地方政治进一步迈入多党竞争和联合执政时代。此次地方选举结果也将对2029年全国大选产生影响。对长期主政南非的非国大而言，如何改善地方治理、推动经济增长并重建公众信任，将直接关系其能否扭转支持率逐年下滑的态势。

来 源：新华网

原标题： 南非地方选举计票结束 非国大保住第一大党地位

记者：蒋国鹏 白舸

本文转自：温州新闻网 66wz.com