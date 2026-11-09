乐清发布 2026-11-09 10:48:15

11月8日，乐清市工商业联合会（总商会）第十二次代表大会召开。

11月8日，乐清市工商业联合会（总商会）第十二次代表大会召开。乐清市委书记戴旭强出席大会并强调，要认真学习贯彻党的二十届五中全会精神和习近平总书记关于民营经济发展的重要论述精神，传承弘扬“四千”精神和企业家精神，坚定信心、接续奋斗，开拓创新、实干争先，凝心聚力推动民营经济高质量发展，为打造综合竞争力、区域辐射力、幸福感召力更强的温州都市圈北翼中心贡献更大力量。

温州市委统战部副部长、温州市工商联党组书记李敏讲话。乐清市委副书记、乐清市长胡立左主持会议，乐清市领导潘云夫、陈向东、林益正、郑巨化、郑翔、蔡胜才等出席会议。

戴旭强向大会的召开表示祝贺，向大会各位代表和乐清市广大民营经济人士致以问候，并充分肯定了过去五年乐清市工商联工作成效。

‌戴旭强指出，乐清作为靠民营经济“起家”“发家”“立家”的城市，广大民营经济人士都是乐清发展最宝贵的资源和最倚重的力量。希望乐清市工商联和广大民营经济人士，不忘初心跟党走，牢牢把握正确方向，引导广大民营经济人士深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；勇立潮头担使命，全力服务中心大局，聚焦乐清市委“1396”工作体系，在创新驱动、产业升级、开放合作中勇挑重担，在共同富裕、乡村振兴、社会公益中展现担当，深化以商招商、以商引才，推动更多项目回流乐清；倾心服务强保障，打造一流营商环境，持续深化“两个健康”集成改革，健全常态化政企沟通机制，用好“两个健康”直通车等平台，帮助企业解决堵点痛点问题，让企业安心经营、放心投资、专心发展；强基固本树形象，全面加强自身建设，进一步完善组织体系、健全运行机制、锤炼优良作风，不断提升工商联的凝聚力、影响力和执行力，努力把工商联建设成为党委政府放心、民营经济人士信赖的“企业家之家”。

戴旭强强调

工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要组成部分。乐清市委市政府将一如既往地关心、重视和支持工商联工作，统战部门要强化业务指导、做好统筹保障，各地各部门也要给予大力支持，努力为工商联工作开展创造有利条件、提供有力保障。

会上，代表们听取了乐清市工商联第十一届执委会向大会作的工作报告。市群团组织代表致贺词。

当天，大会在圆满完成各项既定议程之后闭幕，选举产生了第十二届执委会和领导班子，南君侠当选为新一届乐清市工商联主席、总商会会长。

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原标题： 乐清市工商业联合会（总商会）第十二次代表大会召开

记者 张孟涛、刘言勇

本文转自：温州新闻网 66wz.com