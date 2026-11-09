乐清发布 2026-11-09 10:48:15

当天，乐清市委书记戴旭强看望慰问一线新闻工作者，代表乐清市四套班子向乐清市广大新闻工作者致以节日问候和诚挚祝福，勉励大家深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记关于新闻舆论工作的重要论述精神…

今年11月8日是第27个中国记者节。当天，乐清市委书记戴旭强看望慰问一线新闻工作者，代表乐清市四套班子向乐清市广大新闻工作者致以节日问候和诚挚祝福，勉励大家深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记关于新闻舆论工作的重要论述精神，始终坚持正确政治方向、舆论导向、新闻志向、工作取向，与时俱进、守正创新，顺应传播格局之变、技术迭代之变，加快推进主流媒体系统性变革，为乐清高质量发展贡献更多融媒力量。

一年来，乐清市新闻工作者紧扣乐清市委“1396”工作体系，聚焦乐清市重大活动，精心策划主题宣传，推出一批有品质、有影响力的新闻作品；持续建强“乐清发布”“中国乐清”“乐清融媒”“乐音清扬”等传播矩阵，不断提升新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力；一批展现乐清变革发展的报道登上央视等中央主流媒体，涌现了一批创意强、品质高、传播量广的短视频作品。同时积极承办新春灯展等乐清市重大文旅活动，为全方位展示乐清城市形象贡献媒体力量。

慰问中，戴旭强听取重点主题宣传、“山海乐清 潮音如歌”群星演唱会筹备等工作情况介绍。他指出，过去一年，广大新闻工作者围绕中心、服务大局，以笔墨镜头记录发展，推出一批有见地、有情怀、有厚度的新闻报道，持续提升乐清城市美誉度，为乐清市高质量发展唱响主旋律、营造好氛围。他对乐清市融媒体中心在探索实践中所展现出的精神状态和谋划推进的发展思路给予肯定。

戴旭强强调，主流媒体是党和人民的喉舌，要讲党性、讲政治，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十届五中全会精神，守牢宣传主阵地、唱响时代主旋律。要紧扣中心大局，聚焦落实乐清市委“1396”工作体系，坚守人民立场、践行人民至上，把更多镜头和笔触对准基层一线，讲好乐清故事、传播乐清声音、展示乐清形象，为乐清加快打造综合竞争力、区域辐射力、幸福感召力更强的温州都市圈北翼中心贡献新闻战线更大力量。要深化改革创新，发挥群体优势，主动顺应时代发展要求，坚持内容为王、强化技术赋能、创新传播形式，推动媒体赋能文旅深度融合，深耕主业、拓展多元业务，壮大自身发展实力，探索具有乐清特色的融媒发展路径。

乐清市委常委、宣传部部长陈微燕参加慰问活动。

来 源：乐清发布

原标题： 戴旭强看望慰问一线新闻工作者

记者 朱琼洁、周林炯

本文转自：温州新闻网 66wz.com