新华网 2026-11-09 10:32:34

埃及卫生部11月8日发表声明说，当天埃及吉萨省发生客运列车相撞事故，死亡人数已升至7人，受伤人数升至112人。

埃及卫生部8日发表声明说，当天埃及吉萨省发生客运列车相撞事故，死亡人数已升至7人，受伤人数升至112人。

11月8日晚，一名男子站在埃及吉萨省的客运列车车厢脱轨事故现场。新华社记者 辛梦晨 摄

埃及卫生部表示，伤者已被送往附近医院接受治疗，目前已有45名伤者出院，另有7人预计很快出院，其余伤者仍在接受治疗和医学观察。7名遇难者遗体已移交检察机关处理。

11月8日晚，在埃及吉萨省的客运列车车厢脱轨事故现场，工作人员开展救援工作。新华社记者 辛梦晨 摄

埃及铁路局发表声明说，一列由吉萨开往法尤姆的火车追尾一列由开罗开往南部城市阿斯旺的列车，导致部分车厢脱轨。该局已向现场派出救援人员，清理现场并移走脱轨车厢，争取尽快恢复线路双向运行。

11月8日晚，在埃及吉萨省的客运列车车厢脱轨事故现场，工作人员开展救援工作。新华社记者 辛梦晨 摄

记者当天傍晚在现场看到，倾覆的车厢翻倒在铁路路基旁，救援人员正在展开搜救和清理工作。

当地居民艾哈迈德·阿萨德告诉新华社记者，事故发生时，他正在田间劳作，突然听到一声巨响，随后发现一列行驶中的火车撞上了一列处于静止状态的火车。事故发生后，警方、消防和救护人员陆续赶到现场。

另一位当地居民马格迪·艾哈迈德说，事故发生后，周边村庄的居民第一时间赶到现场，帮助伤员脱困，并从倾覆车厢下救出受伤乘客。

根据埃及总统府当天发表的声明，总统塞西向遇难者家属表示哀悼，并已指示相关部门提供必要医疗救治，迅速调查事故原因，依法追究相关责任人责任。

记者从中国驻埃及大使馆获悉，目前暂无中国公民伤亡报告。

来 源：新华网

原标题： 埃及吉萨列车相撞事故已致7死112伤

记者：姚兵 姚凯恩

本文转自：温州新闻网 66wz.com