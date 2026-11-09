叙乡情 话合作 赢未来 瑞安市委书记李剑锋赴南京、滁州开展招商引资活动

瑞安发布 2026-11-09 10:48:15

11月4日至6日，瑞安市委书记李剑锋率队赴江苏省南京市、安徽省滁州市开展“叙乡情、话合作、赢未来”招商引资活动，走进重点企业、对接商会平台，与在外瑞商畅叙、共商合作路径，围绕产业协同、项目落地、要素保障等深入洽谈，推动优质资源回流、创新成果落地，为瑞安高质量发展积蓄强劲动能。

叙桑梓乡情，谋合作新篇，聚发展动能。11月4日至6日，瑞安市委书记李剑锋率队赴江苏省南京市、安徽省滁州市开展“叙乡情、话合作、赢未来”招商引资活动，走进重点企业、对接商会平台，与在外瑞商畅叙、共商合作路径，围绕产业协同、项目落地、要素保障等深入洽谈，推动优质资源回流、创新成果落地，为瑞安高质量发展积蓄强劲动能。

在南京，考察组先后走进南京视客医疗健康科技有限公司、明亮眼镜·国际品牌馆、协众国际热管理系统（江苏）股份有限公司以及南京瑞安商会实地考察。南京视客医疗聚焦眼镜健康领域科研创新，明亮眼镜主打高端眼镜零售与专业验光服务，协众国际深耕汽车热管理赛道，是国内汽车空调、散热器领域老牌专业厂商。李剑锋指出，南京科教资源丰富、创新要素密集，眼镜健康、汽车热管理等产业方向与瑞安时尚轻工、汽车零部件两大主导产业高度契合。要持续发挥商会桥梁纽带作用，搭建常态化对接渠道，精准牵线科创资源、市场资源，推动两地产业链互补、创新链互通，吸引优质项目、前沿技术向瑞安集聚，实现双向赋能、互利共赢。

在滁州，考察组走访了安徽铭瑞新材料科技有限公司、安徽森森智能电控悬架系统有限公司、安徽胜华波汽车电器有限公司。三家企业均是瑞安本土企业向外布局发展的标杆。其中，铭瑞新材料专注安全防护材料研发生产，获评省级高新技术企业；森森智能主攻汽车电控悬架系统；胜华波汽车电器深耕汽车雨刮、车用电机研发制造，正全力筹备上市工作。李剑锋充分肯定企业走出去拓市场、强品牌的发展成效。他希望在外瑞企当好瑞安对外宣传的窗口，把在外积累的技术、人才、渠道等资源反哺家乡，积极谋划回归项目，带动上下游配套企业联动落地，助力本土产业延链补链强链。

在“叙乡情、话合作、赢未来”南京瑞商座谈会上，李剑锋与在外创业发展的瑞商代表面对面交流。李剑锋表示，在瑞安市上下的共同努力下，在广大瑞商的鼎力支持下，近年来瑞安经济社会发展稳稳地前进，瑞安市委、瑞安市政府将不断优化营商环境，做实全周期服务保障，高效破解项目落地中的堵点难点，以实打实的政策、心贴心的服务，支持瑞商回归、项目回归、人才回归。他希望广大在外瑞商常回家看看，把握瑞安产业升级的机遇，深化产业链、创新链、供应链全方位协同合作，积极布局优质产业项目，主动对接共享资源、畅通信息渠道，牵引带动产业集群集聚发展，推动瑞安产业高质量发展迈上新台阶。

瑞安市领导何志友等参加招商引资活动。

来 源：瑞安发布

原标题： 叙乡情 话合作 赢未来 李剑锋赴南京、滁州开展招商引资活动

记者 黄丽云

本文转自：温州新闻网 66wz.com