笔扛千钧担 融启万里程 瑞安市举行庆祝第27个中国记者节活动

瑞安发布 2026-11-09 10:48:15

上午10时，瑞安市“融媒系统性重塑‘四快’全维度赋能”新闻直播常态化启动仪式暨庆祝第27个中国记者节活动在瑞安市融媒体中心举行。

11月8日是第27个中国记者节。上午10时，瑞安市“融媒系统性重塑‘四快’全维度赋能”新闻直播常态化启动仪式暨庆祝第27个中国记者节活动在瑞安市融媒体中心举行。瑞安市委书记李剑锋出席活动，向瑞安市广大新闻工作者致以节日问候、寄予殷切期望。瑞安市领导邹霜双、黄陈跃、戴铭、金丽云等参加活动。

李剑锋以“笔”为题，用“笔扛千钧重，文载万钧责”“笔落烟火处，轻书市井情”“笔随城势起，墨绘山河长”“笔破千层路，融开万里程”四句话勉励瑞安市新闻工作者。他希望大家笔下有方向，把牢党媒姓党的根与魂，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平文化思想凝心铸魂，自觉把新闻宣传工作放到党和国家事业大局、瑞安发展全局中谋划推进；笔下有人民，写尽烟火瑞安的情与暖，把镜头对准群众、把笔触伸向乡土，继续创造出有温度、有共情、有品质的作品，让瑞安故事直抵人心；笔下有格局，镌刻与城共长的光与影，以“服务”牵引融媒向纵深发展，既当好城市发展的记录者，更当好城市品牌的塑造者，城市运营的服务者；笔下有变革，答好系统重塑的稳与进，以这次“四快”常态化直播行动为新的起点，坚持向体制机制要活力，向数智技术要生产力，持续沉淀更多可复制、可推广的“瑞安经验”，奋力争创主流融媒系统变革的全国示范标杆。

一年来，瑞安市新闻工作者围绕创新瑞安建设、新一轮“强城行动”、改革开放、共同富裕、文化强市建设、基层治理、防汛防台等重大任务，聚焦瑞安市重大活动，精心策划开展主题宣传，推出一批形式多样、传播有力的新闻作品。瑞安融媒改革经验获中宣部肯定，2件独立作品、1件集体作品获中国新闻奖，17件作品斩获省新闻奖、省广电政府奖，获奖总量位列全省县级融媒体第一；瑞安“传家锅”全网总传播量超100亿，成为2025年全国极具影响力的现象级正能量热点。两大对农栏目《吾乡吾土》《乡土乡音》常年稳居全省创优第一梯队，累计20次拿下省广电政府奖一等奖，抖音等平台指数多次位居全国县级媒体第一。

活动现场，瑞安市融媒体中心党委书记、总编辑华小波从李剑锋手中接过旗帜，标志着融媒系统性重塑“四快”全维度赋能新闻直播常态化正式启动。优秀记者、优秀媒体运营者代表上台分享从业感悟。从台风险情里的逆行坚守，到扎根一线破解跨行难题，再到走在“媒体+服务”转型的前沿，以人工智能、数字化手段重构采编生产链条，他们用朴实话语讲述新闻人的责任与担当。

当天，李剑锋走进瑞安市融媒体中心采编指挥中心，实地察看平台运行情况，详细了解数字化赋能融媒改革的实践路径，看望慰问一线新闻工作者。

来 源：瑞安发布

原标题： 笔扛千钧担 融启万里程 我市举行庆祝第27个中国记者节活动

记者 黄丽云、王鹏洲、张欣

本文转自：温州新闻网 66wz.com