永嘉县委书记钟方成开展记者节慰问活动

永嘉发布 2026-11-09 10:48:16

在第27个中国记者节到来之际，11月6日，永嘉县委书记钟方成来到永嘉县融媒体中心开展记者节慰问活动，代表永嘉县委县政府向新闻工作者致以节日祝福和诚挚问候。

在第27个中国记者节到来之际，11月6日，永嘉县委书记钟方成来到永嘉县融媒体中心开展记者节慰问活动，代表永嘉县委县政府向新闻工作者致以节日祝福和诚挚问候。永嘉县领导周旭丹、金京明参加慰问。

钟方成向辛勤工作在一线的新闻工作者问好，亲切询问大家的工作生活情况，对大家为永嘉宣传工作和助力永嘉经济社会高质量发展所做的贡献表示感谢。他指出，近年来，永嘉县融媒体中心紧紧围绕永嘉县委、永嘉县政府中心工作，聚焦经济发展、5A创建、文明城市、民生热点等，用笔墨和镜头记录全方位展现了县域发展成效，为高质量发展凝聚了强大正能量。

钟方成强调，要弘扬主旋律，深入学习贯彻党的二十届五中全会精神和习近平总书记关于新闻舆论工作的重要论述，自觉扛起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，充分发挥主流媒体舆论引导作用，坚守新闻主责，深耕媒体主业，推出更多有深度、有温度的新闻精品，更好服务永嘉县经济社会高质量发展。要深耕基层一线，坚定不移走好全媒体时代群众路线，不断增强脚力、眼力、脑力、笔力，把笔尖和镜头对准一线，多走村入户、多进项目现场，深挖永嘉文脉、寻找鲜活素材，用群众喜闻乐见的方式，多渠道宣传诠释楠溪江在地文化和人文景观，进一步讲好永嘉故事、传播永嘉声音。要传递民生温度，聚焦民生关切，关注民生热点，建强用好“今日爱心工作室”等平台载体，搭建起党群“连心桥”，为奋力向经济强县迈进凝聚强大精神力量。要深化队伍建设，增强创新意识，积极拥抱AI时代，推动融媒转型升级，打造政治过硬、本领高强、作风优良的新闻工作者队伍。

来 源：永嘉发布

原标题： 钟方成开展记者节慰问活动

记者 厉定武、陈胜豪

本文转自：温州新闻网 66wz.com