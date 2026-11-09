永嘉发布 2026-11-09 10:48:16

11月6日，永嘉县委书记钟方成专题调研群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作。

11月6日，永嘉县委书记钟方成专题调研群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，他强调，要深入学习贯彻党的二十届五中全会精神，全面落实省、市关于集中整治的部署要求，常态化整治群众身边不正之风和腐败问题，用心用情用力解决好群众的急难愁盼，以实实在在的整治成效让群众感到新变化、得到真实惠。永嘉副县长金京明参加。

在三江街道温北社区和南城街道新民村，钟方成一行深入田间地头，实地察看高标准农田建设情况，详细询问农田防护施工工艺、灌溉排水设施、农业规模化经营布局等，并就建设细节完善和后期管护利用提出具体要求。钟方成指出，粮食安全是“国之大者”，各地各部门要深刻认识高标准农田建设是保障粮食安全、夯实农业发展根基的战略工程、民生工程，系统研究良田后续经营主体培育工作，因地制宜探索多元化耕种模式，分类施策、有序推进，最大限度发挥高标准农田的产能优势与经济效益，牢牢守住粮食安全底线。

在永嘉县人力社保局，钟方成一行来到劳动保障管理中心，详细了解在建政府、国企项目人工费未拨付专项治理工作开展情况。钟方成强调，保障农民工工资支付，事关群众切身利益、社会和谐稳定，各地各部门要提高政治站位，压实行业主管部门、属地政府责任链条，聚焦项目制度落实、人工费拨付等关键重点，全面开展隐患排查，建立问题清单，严格落实农民工工资专用账户、实名制管理，从源头防范化解欠薪风险，推动整治成效从“群众有感”向“群众满意”迈进。

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原标题： 钟方成专题调研群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com