永嘉发布 2026-11-09 10:48:16

11月6日，永嘉县基本公共服务一体化专题会议召开，永嘉县委书记钟方成强调，要深入贯彻习近平总书记关于共同富裕的重要论述，聚焦落实“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署、市委“1361”思路举措…

11月6日，永嘉县基本公共服务一体化专题会议召开，永嘉县委书记钟方成强调，要深入贯彻习近平总书记关于共同富裕的重要论述，聚焦落实“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署、市委“1361”思路举措，以系统思维、改革思路推动基本公共服务一体化提质增效，让老百姓有更多实实在在的获得感，让发展成果更多更公平惠及全体人民。永嘉县领导邱忠瑜、黄金锡、金京明、陈文平参加会议。

会上，县府办汇报永嘉县基本公共服务一体化总体推进情况。永嘉县教育局、永嘉县民政局、永嘉县人力社保局、永嘉县卫健局分别汇报有关工作。

钟方成指出，基本公共服务一体化改革是浙江贯彻落实党中央部署、不断夯实共同富裕根基的重要改革举措，事关群众体感、事关民生福祉、事关共富成色，各地各部门要提高站位，切实增强推进基本公共服务一体化的紧迫感，紧扣“基本公共服务”和“一体化”两个关键词，坚持改革破题、强化精准补短，注重做好“整合、优化、提升”的文章，把基本公共服务一体化这项民生工程干到群众心坎上、牵引县域高质量发展。

钟方成强调，要坚持“小切口、大民生”，从小处着眼，从群众身边的烦心事、揪心事入手，尽力而为、量力而行，以小切口撬动大民生，做到“花更少的钱、办更多的事、享更优的服务”。要坚持系统思维、注重资源整合，完善目标体系、工作体系、政策体系、评价体系，科学细化节点任务、进度目标、推进措施，进一步整合各领域公共资源，重点抓好优化教育布局、补齐医疗短板、优化文体供给、促进医养融合、稳定扩大就业、优化安居保障、兜牢社保底线、精准扶弱助残，推进公共服务科学布局、均衡配置，以老百姓的获得感和满意度来衡量工作成效。要坚持高效协同、闭环管理，强化统筹谋划，主动分析问题、解决问题，合力破解跨领域堵点，打造更多永嘉经验样板和标志性成果，争取更多做法在省市推广。

来 源：永嘉发布

原标题： 永嘉召开基本公共服务一体化工作专题会议

记者 范海国

本文转自：温州新闻网 66wz.com