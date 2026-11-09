永嘉发布 2026-11-09 10:48:16

11月7日，永嘉县召开楠溪江景区5A创建工作推进会，永嘉县委书记钟方成主持并讲话，永嘉县领导邱忠瑜、黄金锡、黄凡、周旭丹、周望欣参加。

11月7日，永嘉县召开楠溪江景区5A创建工作推进会，永嘉县委书记钟方成主持并讲话，永嘉县领导邱忠瑜、黄金锡、黄凡、周旭丹、周望欣参加。

会前，钟方成一行来到芙蓉古村和丽水街南大门，实地察看楠溪江古村落群博物馆、永昆演艺中心项目的建设情况；会上，各工作组分别汇报工作中存在的主要问题，提出攻坚举措。

钟方成指出，楠溪江景区创建国家5A级旅游景区已经进入关键阶段，容不得半点松懈、丝毫迟疑，各地各部门要认清紧迫形势，坚定冲刺决胜信心，把5A创建当成当前压倒一切的重要工作，把全部心思、全部精力、全部力量集中到创建工作上来，以最顶格的标准，全力以赴推动各项工作落实落细。

钟方成强调，要坚持问题导向，全面补齐创建短板。要把握工作重点，紧盯薄弱环节，逐项补短提升，保质保量抓好工程收尾；要系统谋划抓好景区运营，打造山水、古村与永昆元素沉浸体验的游览动线，进一步集聚人气、丰富文旅业态和消费场景，让古村“活起来”“火起来”；要对照5A创建标准，抓好环境卫生整治，提升旅游服务质量，坚持景区内外、沿线周边一体推进，提升游客体验感；要营造浓厚氛围，精心策划一批群众喜闻乐见的文旅活动，广泛动员商户、居民同心同向、协同共创，把“过客”变“留客”，让“流量”变“留量”。

钟方成要求，要全面协同作战，闭环落实目标任务。大力弘扬“六干”作风，全链条压实工作责任，乡镇部门、村社网格各司其职、密切配合，进一步强化督办、跟踪问效，做到全员压上、全力以赴，共同构建起上下贯通、高效运作的良好格局，凝聚起5A创建的强大合力。

永嘉县委副书记、代县长邱忠瑜强调，要决心到底、背水一战，全面梳理工作短板、难点堵点问题，心往一处想、劲往一处使，逐项逐条分解落实，坚决打赢5A创建硬战。要注重细节、抢时保质，紧盯每个细节，抓好整改提升，力求精益求精，做到进度不掉队、质量不打折。要注重引导、全民参与，不断提升村民文明素养和旅游服务意识，推动形成全民支持、全民参与5A创建的良好局面。

来 源：永嘉发布

原标题： 永嘉召开楠溪江景区5A创建工作推进会

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com