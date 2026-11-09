文成县委书记杨德听看望慰问新闻工作者

文成发布 2026-11-09 10:48:17

在第27个中国记者节来临之际，11月6日下午，文成县委书记杨德听来到文成县融媒体中心，看望慰问一线新闻工作者。

在第27个中国记者节来临之际，11月6日下午，文成县委书记杨德听来到文成县融媒体中心，看望慰问一线新闻工作者，代表文成县委县政府向文成县广大新闻工作者致以节日的问候。

走进新闻采访部、外宣部、视频部、新媒体部、网络部，杨德听详细了解了主题宣传策划、AI技术应用、平台矩阵运营和人才队伍建设等情况，感谢大家一年来不舍昼夜坚守岗位，并对中心取得的成绩表示肯定。他指出，近年来，文成县融媒体中心紧紧围绕中心、服务大局，在主题宣传、对外传播、文旅赋能、民生服务等方面主动作为，为文成县经济社会高质量发展营造了良好舆论氛围。

杨德听强调，要把牢政治方向，深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记关于新闻舆论工作的重要论述，全面贯彻落实党的二十届五中全会精神，始终坚持正确舆论导向、坚持守正创新，用好融合传播优势，把党的创新理论和政策声音送进千家万户，让主流舆论阵地更加巩固壮大。要讲好文成故事，聚焦伯温文化、侨乡文化、红色文化、低空文化等特色文化，多往田间地头、群众身边、项目现场找素材，多出有温度、有质感、有辨识度的新闻作品，让文成的好山好水、好人好事走进更多人的视野。要坚持与时俱进，顺应新媒体传播趋势，持续创新宣传语态和传播方式，锤炼新闻队伍专业本领，改进工作作风，锻造政治过硬、业务精湛、清正廉洁的宣传铁军，打造更多融媒体宣传精品。

今年以来，文成县融媒体中心紧密聚焦文成县中心工作，扎实推进主题宣传、对外传播、矩阵建设、民生服务和队伍建设，推出“好水出文成”“逐梦低空·文成先飞”“民呼我为看变化”“伯温有礼·创城有你”等专题专栏30余个，累计播发全媒体新闻4.2万余条，在中央、省、市媒体刊发文成相关报道2282篇，全方位展现文成发展建设成效。下一步，中心将继续紧扣文成县工作大局，做强主流舆论、做深文化传播、做优融媒服务，为“伯温福地？山水侨城”建设提供更强融媒支撑。

文成县委常委、宣传部部长王荣华等陪同。

来 源：文成发布

原标题： 杨德听看望慰问新闻工作者

记者 李骏飞、朱伟、雷成

本文转自：温州新闻网 66wz.com