文成县委书记杨德听调研“六张网”规划建设工作

文成发布 2026-11-09 10:48:17

11月6日上午，文成县委书记杨德听调研“六张网”规划建设工作并召开专题会议。

11月6日上午，文成县委书记杨德听调研“六张网”规划建设工作并召开专题会议，强调要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，认真落实党中央和省、市委决策部署，坚持规划引领、系统谋划，高标准高质量推进“六张网”规划建设，为文成现代化建设提供有力支撑。

杨德听先后来到龙川龙南村下田自然村、徐村（大峃镇政府段）、泗溪河白云大楼段游步道，实地察看地下管网铺设规划、泗溪流域综合治理项目进展、排水箱涵安全运行等情况，详细了解项目规划建设和推进过程中的困难问题。

在随后召开的专题会上，文成县水利局、文成县住建局分别汇报水网建设、地下管网建设相关情况，与会人员作交流发言。

杨德听强调，推进“六张网”规划建设事关文成长远发展和民生福祉，文成县上下要系统谋划、精准施策，切实提升基础设施承载力和生态治理水平。要围绕水系流域抓谋划，立足县域水系特点和流域治理实际，科学布局水库、河道、管网等设施，提升水网整体效能。要围绕生态安全抓谋划，坚决树牢底线思维，统筹抓好防洪排涝、环境治理、森林防火及重点区域污染防治，全面补齐基础设施和生态安全短板。要围绕发展大局抓谋划，把基础设施建设与产业布局、生态本色深度融合，推动低碳转型，赋能县域经济高质量发展。要围绕项目落地抓谋划，立足当前、着眼长远，做深做细项目前期论证，统筹各类要素资源保障，确保项目科学可行、高效推进。要围绕民生增收抓谋划，以增进民生福祉为出发点，加快补齐城乡管网短板，切实提升人民群众获得感、幸福感、满意度。

文成县领导林伟、郑宁参加调研。

来 源：文成发布

原标题： 杨德听调研“六张网”规划建设工作

记者 夏季、雷思涵、李友汉

本文转自：温州新闻网 66wz.com