平阳发布 2026-11-09 10:48:17

近日，平阳县委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话、重要指示批示精神，研究部署平阳县贯彻落实意见。

近日，平阳县委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话、重要指示批示精神，研究部署平阳县贯彻落实意见。

平阳县委书记陈桂雷主持。

会议传达学习了关于习近平总书记在纪念中国工农红军长征胜利90周年大会上的重要讲话精神。会议强调，要弘扬长征精神，把弘扬长征精神与传承红色基因结合起来，用好平阳县“省一大”等红色资源，讲好革命故事，教育引导党员干部从长征精神和本土革命传统中汲取智慧和力量、牢固树立和践行正确政绩观，锻造出有理想有信念的过硬干部队伍。要汇聚奋进合力，牢记习近平总书记对平阳的指示批示精神，紧紧围绕省委市委赋予平阳的提升发展使命，锚定“当首位、作样板”目标，脚踏实地、埋头苦干、久久为功，在新征程上创造新业绩，为全国和省市大局作出更大贡献。要坚定为民初心，牢记长征路上“紧紧依靠人民”的制胜之道，树牢以人民为中心的发展思想，扎实推进城乡一体融合、基本公共服务一体化，扎实办好省市县民生实事，以实干实绩赢得民心、凝聚民心。

会议传达学习了习近平总书记在党的二十届五中全会上的重要讲话精神。会议强调，要系统抓学习，深刻把握精神实质。要带头深学细悟，全面落实中央和省市有关部署要求，以“关键少数”带动“绝大多数”，推动学习往深里走、往实里走。要全面抓宣传，迅速形成强大声势。要集中精力开展好宣传宣讲活动，充分用好各类平台、资源，多角度诠释、深层次解读五中全会精神，迅速在社会面上形成声势、兴起热潮。要对标抓贯彻，坚决扛起使命任务。要与做好当前各项工作紧密结合，以习近平党建思想为根本遵循，全面落实新时代党的建设总要求，确保全面从严治党各项部署要求落到实处，加快打造新时代党建高地和清廉建设高地县域样板。

会议传达学习了关于习近平总书记在浙江工作期间对平阳发展作出的有关重要指示批示精神。会议强调，要在常学常新中校准坐标、凝聚合力，把重温习近平总书记对平阳的重要指示批示精神与深入学习贯彻党的二十届五中全会精神结合起来，在深学细悟中筑牢绝对忠诚的政治品格，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。要在牢记嘱托中接续奋斗、再谱新篇，不断发展壮大特色主导产业，坚决守护山海生态本底，加快建设高水平文化强县，纵深推进全面从严治党，高水平打造共富先行平阳样板。要在对标对表中闭环落实、见行见效，建立全链条闭环落实机制，清单化抓好落实，常态化督查督办，闭环化检验成果，以钉钉子精神一抓到底、久久为功，确保件件有着落、事事有回音。

来 源：平阳发布

原标题： 县委常委会召开会议

记者 张炜

本文转自：温州新闻网 66wz.com