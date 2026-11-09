平阳县委书记陈桂雷走访看望部分老干部

平阳发布 2026-11-09 10:48:17

11月7日，平阳县委书记陈桂雷，平阳县委副书记、代县长张中斌，走访看望部分老干部，向他们致以诚挚问候，感谢他们为平阳改革发展打下的坚实基础、作出的重要贡献，诚挚希望他们一如既往地关心、支持平阳发展，为平阳加快提升发展建言献策，共同谱写中国式现代化平阳新篇章。

11月7日，平阳县委书记陈桂雷，平阳县委副书记、代县长张中斌，走访看望部分老干部，向他们致以诚挚问候，感谢他们为平阳改革发展打下的坚实基础、作出的重要贡献，诚挚希望他们一如既往地关心、支持平阳发展，为平阳加快提升发展建言献策，共同谱写中国式现代化平阳新篇章。

走访中，陈桂雷、张中斌登门看望白植俊、许益伟、王纪树等老干部。每到一处，陈桂雷、张中斌都与老干部促膝交谈，关切询问他们的身体状况、日常起居，一起回顾平阳的发展历程，介绍当前平阳县委、平阳县政府的重点工作，并就产业转型、城市更新、民生保障等话题深入交流，认真听取他们对当前各项工作的意见建议。

陈桂雷表示，平阳今天良好的发展态势，是一届接着一届干出来、一年接着一年拼出来的。老干部是平阳发展的亲历者、见证者、推动者，为平阳县发展打下了好基础、留下了好传统，是平阳的宝贵财富。平阳县委、平阳县政府将一以贯之传承好传统、好作风，坚持一张蓝图绘到底，一任接着一任干，集中精力抓发展、惠民生、保平安，奋力推动平阳各项事业开创新局面。希望老干部一如既往关心支持平阳县委、平阳县政府工作，在保重身体的同时，充分发挥政治优势、经验优势、威望优势，多提宝贵意见、多献务实之策，为平阳加快提升发展贡献智慧和力量。县有关部门要用心用情做好老干部服务保障工作，落实好各项政策待遇，为老干部发挥优势、建言献策创造更好条件。

老干部对平阳县委、平阳县政府的关心表示感谢，对近年来平阳经济社会发展取得的成绩给予充分肯定。大家表示，将继续全力支持平阳县委、平阳县政府各项工作，相信在平阳县委的坚强领导下，在平阳县人民的共同努力下，平阳各项事业一定能迈上新台阶、实现新跨越。

来 源：平阳发布

原标题： 陈桂雷、张中斌走访看望部分老干部

记者 张炜

本文转自：温州新闻网 66wz.com